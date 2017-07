父が愛する娘に贈ったバースデーメッセージが大きな注目を集めている。

米ミシガン州立大学に通うRaylin Pellattさんの父は、娘の誕生日にFacebookでお祝いのメッセージを投稿した。

それがコチラ▼

父からのメッセージは以下のとおり。

パパがわざわざ説明するまでもない。

誰が見ても左側が娘のRaylinさんで、右側はどう見てもアザラシだ。

しかし、父がカッコ付きで言及したくなるほどアザラシはカメラ目線だし、まるで友達のようなすまし顔でカメラに収まっている。

Raylinさんは、ウィットに富んだ父の投稿を自らのTwitterで紹介。

Thanks for the clarification, Dad. pic.twitter.com/Y2ulMh7sJV

- Ray (@rayy_baybay) 2017年7月21日