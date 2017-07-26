²Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤¯¤º¤ìÂÐºö¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¡»¡»ÅÉ¤ê¡ª
¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¯¤º¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤ä¼¾µ¤¤Ç¡¢·ë¶É¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥è¥ì¤ë¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê±ø¤ì¤¿¤ê?? ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¯¤º¤ì¤¿¤È¤¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
²Æ¤Î¤¯¤º¤ìÇº¤ß
ÃúÇ«¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢´À¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎ®¤ì¤Æ¥Æ¥«¥Æ¥«¤¹¤Ã¤Ô¤óÈ©¤Ë¡Ä¡ª
¡À¤³¤ì¤Ç²ò·è¡ª¡¿
à¤¯¤º¤ì¤ëÁ°Äóá¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¤ªÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃæ±ûÅÉ¤ê¡ª
Ì©Ãå´¶¤È¥Ï¥¤¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤¯¤º¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤àÇöËìÈ©á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤¿¤È¤¨Î®¤ì¤Æ¤â¥à¥é¤Ã¤Ý¤µ¤¬¥Ð¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¾å¤«¤é¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥ê¥¥Ã¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£¤µ¤é¤ËàÀèÆÉ¤ßá¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼Á´¶¤ò¤¢¤¨¤Æà¥Þ¥Ã¥Èá¤Ë¡ª Ä«¤ÎÈ©¼Á¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÎàÈé»é¥Æ¥«¤êá¤¬¡¢Äø¤è¤¤à¥Ä¥äá¤Ø¡¢¤Ê¤êÂå¤ï¤ê¤Þ¤¹¢ö
A.¥Æ¥«¤ê¤òµÕ»»¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç
¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¥Ã¥ÈÈ©¤¬16»þ´Ö»ýÂ³¡£
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¥ó ¥Õ¥©¡¼¥¨¥ô¥¡¡¼ ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡SPF35¡¦PA+++ Á´5¿§ ¡ï6,500
B.¥Õ¥¡¥ó¥Ç¸üÅÉ¤ê¤òËÉ»ß¤¹¤ëÈ©¿§ÊäÀ°²¼ÃÏ
¤¯¤¹¤ß¡¦¿§¥à¥é¤òÀ°¤¨¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼È©¤Ë¡£
¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ ¥È¥Ã¥× ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È £Ã£Ã ¥¯¥ê¡¼¥à SPF35¡¦PA+++ 40ml ¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È ¡ï6,500
1.²¼ÃÏ¤ÎÃÊ³¬¤ÇÈ©¿§¤ò¶Ñ°ì¤ËÀ°¤¨¤ë
¤è¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥á¥¤¥¯¤ÎÁØ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£È©¿§ÊäÀ°¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë²¼ÃÏ¤òÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿§¥à¥é¤ò¥«¥Ð¡¼¡£
2.¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´é¤ÎÃæ±û¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥óÅÉ¤ë
¿Í¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ëà´é¤ÎÃæ±ûá¤µ¤¨À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢È©Á´ÂÎ¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸¶Íý¤òÍøÍÑ¤·¡¢ºÇ¾®¸Â¤ÎÈÏ°Ï¤ËÅÉÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
3.¶ÌÜ¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ü¤«¤·¹þ¤ó¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë
¶ÌÜ¤ò¤Ü¤«¤¹ºÝ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤»¤º¡¢2¤Î»Ä¤ê¤Ç¡£¶Ú¥à¥é¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤È¤¤â¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï³ê¤é¤»¤º¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¡ª
C.¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¹¤á¤Ë¡¢»Ø¤ÇÇö¤¯¥ª¥ó¡£
¥·¥ã¥Í¥ë ¥ª¥ó¥Ö¥ë ¥×¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë ¥¯¥ì¡¼¥à 802 ¡ï3,900
D.·ì¿§´¶¤âÈ÷¤¨¤¿¥·¥§¥¤¥É¥«¥é¡¼¤ò頰¹ü¤Ë±è¤Ã¤Æ¡£
¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ ¥ë¥Ê¥½¥ë ¥â¥Ç¥ê¥ó¥° ¥µ¥Ë¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹&¥Ö¥é¥Ã¥·¥å EX01 ¡ï5,500¡Ê¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ë
E.¤×¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ÇÎ©ÂÎ´¶UP¡£
RMK ¥ê¥Ã¥× ¥¸¥§¥ê¡¼¥°¥í¥¹ 10 ¡ï2,200
¡À¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ªÄ¾¤·¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ä¡¿
¤è¤±¤¤¤ÊÈé»é¤ò¥ª¥Õ¤·¤¿¸å½Å¤Í¤ë
É½ÌÌ¤ÎÈé»é¤ò»é¼è¤ê»æ¤Ç¤½¤Ã¤È²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Å¤Í¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌ©ÃåÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¥à¥é¤Å¤¤âËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢´é¤ÎÃæ±û¤Î¤ß¤ÇOK¡£
2017Ç¯¡ØÈþÅª¡Ù8·î¹æ·ÇºÜ
»£±Æ¡¿Æ£¸¶ ¹¨¡Ê¿ÍÊª¡Ë¡¢¶âÌî·½²ð¡ÊÀÅÊª¡Ë¡¡¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿ÎÓ Í³¹áÎ¤¡ÊROI¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¾®ÀîÌ¤µ×¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿ÅÚ²°ÇÃ¿ðµ¨¡¢¾åÀ¾À±Íè¡ÊÅìµþ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¡Ë¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¿ÅòÀõ Ë¾¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Jupe.design¡¡¹½À®¡¿ËÌÀî¿¿À¡¡¢Ìîß·Áá¿¥
²Æ¤Î¤¯¤º¤ìÇº¤ß
ÃúÇ«¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢´À¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎ®¤ì¤Æ¥Æ¥«¥Æ¥«¤¹¤Ã¤Ô¤óÈ©¤Ë¡Ä¡ª
¡À¤³¤ì¤Ç²ò·è¡ª¡¿
à¤¯¤º¤ì¤ëÁ°Äóá¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¤ªÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃæ±ûÅÉ¤ê¡ª
Ì©Ãå´¶¤È¥Ï¥¤¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤¯¤º¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤àÇöËìÈ©á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤¿¤È¤¨Î®¤ì¤Æ¤â¥à¥é¤Ã¤Ý¤µ¤¬¥Ð¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¾å¤«¤é¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥ê¥¥Ã¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£¤µ¤é¤ËàÀèÆÉ¤ßá¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼Á´¶¤ò¤¢¤¨¤Æà¥Þ¥Ã¥Èá¤Ë¡ª Ä«¤ÎÈ©¼Á¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÎàÈé»é¥Æ¥«¤êá¤¬¡¢Äø¤è¤¤à¥Ä¥äá¤Ø¡¢¤Ê¤êÂå¤ï¤ê¤Þ¤¹¢ö
»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
A.¥Æ¥«¤ê¤òµÕ»»¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç
¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¥Ã¥ÈÈ©¤¬16»þ´Ö»ýÂ³¡£
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¥ó ¥Õ¥©¡¼¥¨¥ô¥¡¡¼ ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡SPF35¡¦PA+++ Á´5¿§ ¡ï6,500
B.¥Õ¥¡¥ó¥Ç¸üÅÉ¤ê¤òËÉ»ß¤¹¤ëÈ©¿§ÊäÀ°²¼ÃÏ
¤¯¤¹¤ß¡¦¿§¥à¥é¤òÀ°¤¨¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼È©¤Ë¡£
¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ ¥È¥Ã¥× ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È £Ã£Ã ¥¯¥ê¡¼¥à SPF35¡¦PA+++ 40ml ¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È ¡ï6,500
How to Make-up
1.²¼ÃÏ¤ÎÃÊ³¬¤ÇÈ©¿§¤ò¶Ñ°ì¤ËÀ°¤¨¤ë
¤è¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥á¥¤¥¯¤ÎÁØ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£È©¿§ÊäÀ°¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë²¼ÃÏ¤òÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿§¥à¥é¤ò¥«¥Ð¡¼¡£
2.¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´é¤ÎÃæ±û¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥óÅÉ¤ë
¿Í¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ëà´é¤ÎÃæ±ûá¤µ¤¨À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢È©Á´ÂÎ¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸¶Íý¤òÍøÍÑ¤·¡¢ºÇ¾®¸Â¤ÎÈÏ°Ï¤ËÅÉÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
3.¶ÌÜ¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ü¤«¤·¹þ¤ó¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë
¶ÌÜ¤ò¤Ü¤«¤¹ºÝ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤»¤º¡¢2¤Î»Ä¤ê¤Ç¡£¶Ú¥à¥é¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤È¤¤â¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï³ê¤é¤»¤º¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¡ª
¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
C.¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¹¤á¤Ë¡¢»Ø¤ÇÇö¤¯¥ª¥ó¡£
¥·¥ã¥Í¥ë ¥ª¥ó¥Ö¥ë ¥×¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë ¥¯¥ì¡¼¥à 802 ¡ï3,900
D.·ì¿§´¶¤âÈ÷¤¨¤¿¥·¥§¥¤¥É¥«¥é¡¼¤ò頰¹ü¤Ë±è¤Ã¤Æ¡£
¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ ¥ë¥Ê¥½¥ë ¥â¥Ç¥ê¥ó¥° ¥µ¥Ë¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹&¥Ö¥é¥Ã¥·¥å EX01 ¡ï5,500¡Ê¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ë
E.¤×¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ÇÎ©ÂÎ´¶UP¡£
RMK ¥ê¥Ã¥× ¥¸¥§¥ê¡¼¥°¥í¥¹ 10 ¡ï2,200
¡À¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ªÄ¾¤·¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ä¡¿
¤è¤±¤¤¤ÊÈé»é¤ò¥ª¥Õ¤·¤¿¸å½Å¤Í¤ë
É½ÌÌ¤ÎÈé»é¤ò»é¼è¤ê»æ¤Ç¤½¤Ã¤È²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Å¤Í¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌ©ÃåÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¥à¥é¤Å¤¤âËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢´é¤ÎÃæ±û¤Î¤ß¤ÇOK¡£
2017Ç¯¡ØÈþÅª¡Ù8·î¹æ·ÇºÜ
»£±Æ¡¿Æ£¸¶ ¹¨¡Ê¿ÍÊª¡Ë¡¢¶âÌî·½²ð¡ÊÀÅÊª¡Ë¡¡¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿ÎÓ Í³¹áÎ¤¡ÊROI¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¾®ÀîÌ¤µ×¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿ÅÚ²°ÇÃ¿ðµ¨¡¢¾åÀ¾À±Íè¡ÊÅìµþ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¡Ë¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¿ÅòÀõ Ë¾¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Jupe.design¡¡¹½À®¡¿ËÌÀî¿¿À¡¡¢Ìîß·Áá¿¥