容姿端麗であることはもちろんだが、教養も品位も高く、誰にも愛される素晴らしい女性でなければならない、それがアメリカのミスコン優勝者に求められる条件である。元ミス・ケンタッキーも当時はそんな一人であったはずだが、どうやら道を誤ってしまったもよう。現在は拘置所に身柄を拘束されている。



オハイオ州アレン郡検察局の発表をもとにケンタッキー州の『Courier-Journal』や『Lexington Herald-Leader』が伝えたところによると、ドラッグ密売に関与した疑いで5月下旬に逮捕され、今月13日に起訴されたのはケンタッキー州ルイビル市のキア・ハンプトンという28歳の女性。2011年に黒人として初めてミスUSA/ケンタッキー州代表に選ばれた美女であるが、今年5月26日、懲役4年の実刑判決を受けて州立刑務所に服役中であったジェレミー・ケリーという麻薬密売人のもとに違法薬物を運んでいたことが発覚した。



きっかけとなったのは、オハイオ州ハイウェイパトロール隊が傍受したハンプトンのある通話内容。彼女が刑務所を訪れる際に違法薬物を持ち込む可能性があることを把握し、刑務所に現れたハンプトンには事情聴取と身体検査が行われた。するとハンプトンはポケットから大麻2.82g入りの白い風船をこっそりと取り出し、捨てようとしたところを逮捕された。



第三級の重罪として起訴されたハンプトンは、有罪判決が下った場合は最高で懲役3年の実刑判決が言い渡される可能性があるという。



画像は『Lexington Herald-Leader 2017年7月20日付「Former Kentucky beauty queen in Ohio jail for allegedly smuggling pot into prison」(cbertram@herald-leader.com)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 Joy横手)