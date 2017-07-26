ËÅÄµÄ°÷¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡ª¡×È¯¸À¤¬¡¢º¬¤³¤½¤®¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î ËÜÅö¤Îºá¿¼¤µ¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿»þ¤ÎàÈ±áÍê¤ß¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¦ËÅÄ¿¿Í³»ÒµÄ°÷¤¬Èë½ñ¡Ê¸½ºß¤ÏÂà¿¦¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ë½¸À¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤½¤³¤Ø¸þ¤«¤¦º¹ÊÌ°Õ¼±¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
ÌµÏÀ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ÇÎÍ¿«¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌäÂê¤À¤¬¡¢Ï¿²»¤µ¤ì¤¿²»À¼¤òÄÉ¤¨¤Ð¡¢ËÅÄµÄ°÷¤¬Ë½ÎÏ¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤È»×¤·¤Æß¤¤²»¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èë½ñ¤Ï°å»Õ¤«¤é¡Ö´éÌÌÂÇËÐ½ý¡×¡Öº¸ÇØÉôÂÇËÐ½ý¡×Åù¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤¬½ý³²ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤³¤Á¤é¤òÌäÂê»ë¤¹¤Ù¤¡£
¤Ç¤â¡¢Êó¤¸¤ëÂ¦¤¬Í¥Àè¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×È¯¸À¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ï¥²¡×È¯¸À¤ÏÌäÂê¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Ï¥²¡×È¯¸À¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â¤Þ¤¿°ÛÍÍ¤Ë»×¤¨¤¿¡£
ÀèÆü¡¢¸Ä¡¹¿Í¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ç¿ôÂ¿¤ÎÊ¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤È¤Î²¾Àâ¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¡×¡ÖÇØ¤¬Äã¤¤¡×¡Ö²¼¸Í¡×¡Ö°ì½Å¡×¡Ö¿Æ¤¬¶â»ý¤Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿10¸Ä¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤Ä¤³¤¯Ãµµæ¤·¤¿1ºý¡Ø¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹Ê¸²½ÏÀ¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î½ª¾Ï¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¡Ö¥Ï¥²¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤âÆÉ¤ß¤É¤³¤í¡Êamazon¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ë
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Öº¤¤Ã¤¿»þ¤ÎàÈ±áÍê¤ß¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹±ÊÂ³Åª¤Ê¸»Àô¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥²¡×¤¬Íê¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¹¤¤¤ª¤Ç¤³¤ò¥Ñ¥Á¥ó¤ÈÃ¡¤¯¡¢¥Ï¥²¥Å¥é¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æµº¤ì¤ë¡¢ÇöÌÓ¤Î·Ý¿Í¤ò¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤»¤ë¡Ä¡ÄºÇÄã¸Â¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î¾Ð¤¤¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤ë¡£
ºòÇ¯Íè¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤ÎºØÆ£»Ê¤Ï¡¢¥Ï¥²¤Ê¤Î¤ËÆóËçÌÜ¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬ÌÌÇò¤µ¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥Ï¥²¤ÏÆóËçÌÜ¤òµ¤¼è¤ë¤Ê¡×¤È¤ÎË½ÎÏÅª¤ÊÁ°Äó¤ò¡¢¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÌµÆñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»Ä¹ó¤Ç¤¢¤ë¡£
Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤ÊÌ·Àè¡Ä¡©
¡Ø¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹Ê¸²½ÏÀ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ä¥é¤ÎÃåÃ¦¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Î×¾²¿´Íý»Î¡¦ÌðÈ¨ÍÎ¤Ë¡¢¥Ï¥²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ÌðÈ¨¤Ï¤³¤Î¤´»þÀ¤¡¢¥Á¥Ó¤ä¥Ç¥Ö¤ä¥Ö¥¹¤¬¸À¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¥Ï¥²¡Ù¤À¤±¤Ï¤ß¤ó¤Ê°Â¿´¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤«¤é¡¢º¹ÊÌ¥Ñ¥ï¡¼¤¬¡Ø¥Ï¥²¡Ù¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÁê¼ê¤òÓÞ¾Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¤«¤Ê¤êº¬ËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤ÊÌ·Àè¤¬¡¢¿ÈÂÎÅª·ç´Ù¤Ç¤Ï¡Ø¥Ï¥²¡Ù¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤ëÅÙ¤Ë¥«¥Ä¥é¤òÃåÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÇäÆ»¶ñ¤À¤È¡£¿ÍÍÍ¤Î¾¦ÇäÆ»¶ñ¤Ë¥±¥Á¤Ä¤±¤ë¤Ê¡×¤È¸ìµ¤±Ô¤¯¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»á¤¬¸À¤¦¡ÖÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤ÊÌ·Àè¤¬¡¢¿ÈÂÎÅª·ç´Ù¤Ç¤Ï¡Ø¥Ï¥²¡Ù¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤¬ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¾ÃÈñ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÂµ¤¤ä¤½¤Î¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ÇÆ¬È±¤¬È´¤±¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÜÍè¤ÏÌ·Àè¤È¤·¤Æ¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«¡¢¥Ï¥²¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¡£¤¶¤Ã¤¯¤êÊüÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£¥Ï¥²¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤ÊÌ·Àè¡¢¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù¡Ê2017Ç¯8·î5Æü¹æ¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Ë¤Ï¡¢ËÅÄµÄ°÷¤ÎÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¤Ë¤¢¤ë»öÌ³½ê¤ÎÎÙ¿Í¤Î¾Ú¸À¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ¶á¤Ï¶á½ê¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬»öÌ³½ê¤ÎÁ°¤ò¡Ø¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡ª¡Ù¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤ÊÌ·Àè¡×¡£ËÅÄµÄ°÷¤¬¥Ï¥²¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ï¥²¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÁý¿£¤¹¤ë¡£
º£¡¢´Á»ú¥É¥ê¥ë¤ÎÎãÊ¸¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤¦¤ó¤³¡×¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¡Ø¤¦¤ó¤³¥É¥ê¥ë¡Ù¤¬Çä¤ì¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìø¤Î²¼¤Î¤É¤¸¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥²¥É¥ê¥ë¡×¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢Îò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ë¤Î¾ÓÁü¡Ê¥Ï¥²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥È¥ó¥¹¥é¡×¤È¤¤¤¦È±·¿¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÀâ¤âº¬¶¯¤¤¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥º¥é½ñ¤¤Î³æ¹¥¤Î±Â¿©¤À¤Ã¤¿¡£³Ø´ü¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÈà¤ÎÆ¬Éô¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§¿Í¤òÃµ¤¹Êý¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Á¤ÅºÁûÆ°¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é
¤¢¤ë½µ´©»ïµ¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ·Ï¤ÎµÄ°÷¤ä¸å±ç²ñ¤«¤é¤Î¡¢ËÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ±û¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÊ°³´¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜ¤Ç¤â¿û¤Ç¤â°ðÅÄ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ËÅÄ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃÏÊý¤Ëº¬ÉÕ¤¯¼«Ì±ÅÞ·ÏµÄ°÷¤Ë¤Ï¥Ï¥²¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡ª¡×È¯¸À¤¬Í¸¢¼Ô¤ÎÆ¬¤Ë¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¸½¾ì¤Ï¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ã¤ÆÀ¯¼£²È¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¶õµ¤¤ò»Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡ª¡×È¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Ï¥²¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Êà¾ò·ïá¤Ë¤¢¤ëÀ¯¼£²È¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£»ñ¶â¤Î»äÅªÎ®ÍÑÌäÂê¤ÇÅìµþÅÔÃÎ»ö¤ò¼Ç¤¤·¤¿Á¤ÅºÍ×°ì¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
½ôÌäÂê¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ï¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¡ÖÆ¬¤È¥á¥Ã¥¤¬¥Ï¥²¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥Ï¥²Ë½¤ìµí¡×¤È¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Á¤Åº¤Î»äÅªÎ®ÍÑ¤ÈÇöÌÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌµ´Ø·¸¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥Ï¥²¤¬±çÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÒë¤á¤ëÀ¼¤Ï¤Ê¤¤¡£
À¯¼£²È¤È¥Ï¥²¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡ËÜÍÆ»Ò¡Ø¤Ê¤¼À¤³¦¤Ç¤¤¤Þ¡¢¡Ö¥Ï¥²¡×¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë°úÍÑ¤Ë¡¢¶½Ì£¿¼¤¤µ½Ò¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¡ØTIME¡Ù¡Ê2007Ç¯10·î25Æü¡Ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¤Ë¤è¤ëµ»ö¡£Ê¡ËÜ¤ÎÃøºî¤«¤é¤ÎÂ¹°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¾¯¡¹Ä¹¤á¤Ë°úÍÑ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤·2008Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤¬¡¢¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥óÂÐ¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¡Ø¥Ï¥²¤ÎÂçÅýÎÎ¡Ù¤è¤ê¡Ø½÷À¤ÎÂçÅýÎÎ¡Ù¤òÁª¤Ö¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤Î¹ñ¤Ç¤Ï5¿Í°Ê¾å¡¢¥Ï¥²Æ¬¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³51Ç¯¤ÏÎã¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¥²Æ¬¤ÇºÇ¸å¤ËÂçÅýÎÎÁª¤òÀ©¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ï¡¼»á¤À¤¬¡¢Àï¤Ã¤¿Áê¼ê¡¢¥¢¥É¥ì¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó»á¤â¥Ï¥²¤Ç¡¢¹ñ²È¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Ï¥²ÂÐ¥Ï¥²¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×
¤³¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¼«¿È¤â¥Ï¥²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤ÊÃæ½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÎäÀÅ¤Ë»Ë¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎäÀÅ¤µ¤¬Ãæ½ý¤ò¸Æ¤Ó¤³¤à²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£
¿µ½Å¤ÊµÄÏÀ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡¼¡¼¡ª¡×
¿¹Àµ¿Í¡Ø¥Ï¥²¤ËÇº¤à¡¡ÎôÅù´¶¤Î¼Ò²ñ»Ë¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥²¤È¤¤¤¦»äÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¤¤Ä¤«¤é¸øÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¬¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¡¢°éÌÓºÞ¤ä¥«¥Ä¥é¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹¹ð¤¬Áý¤¨¤¿»þÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¥Ï¥²¡áÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ì¤Ð¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£Èà¤é¤Î¹¹ð¤¬¿»Æ©¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤¬¡Ö²¿¤«¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¤Á¤Ã¤È¤âµ¤¤Ë¤â¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤ï¤±¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Ï¥²»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÄÇ¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£Â¾¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¡û¡û»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¡Ö¡û¡û¡×¤Ë¤Ï¤á¤³¤ó¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ï¥²¤À¤±¤¬¡¢»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼«Ãø¡Ø¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹Ê¸²½ÏÀ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ÜÄ¹»ËÀ¸¡Ø¥Ï¥²¤òÀ¸¤¤ë¡¡³°¸«¤ÈÃË¤é¤·¤µ¤Î¼Ò²ñ³Ø¡Ù¡ÊÒ¦Áð½ñË¼¡Ë¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥²¡×ÌäÂê¡£¤È¤ê¤ï¤±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¡Ö¥Ï¥²¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¡Ö¥Ï¥²¤¿ÃËÀ¤ËÆÃÄê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÉÕÃå¤·¤¿ÃËÀÁü¡ÊÌÀ¤ë¤¤¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¶¯¤¤¡¢³°¸«¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åù¡¹¡Ë¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÅÄµÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥²¡×·ÝÇ½¿Í¤¬¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÆø¤ä¤«¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ò²¿ÅÙ¤«¸«¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾è¤ê±Û¤¨Êý¤ò¥Ï¥²Á´ÂÎ¤Ë¶¯¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ËÅÄÈ¯¸À¤Ï¡¢¥Ï¥²¤ò¡¢¤¹¤³¤Ö¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤ÇµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤è¤¦¤ä¤¯¡¢ÇöÌÓ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊýË¡¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡¢µÕ¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¡¢Î¾¼´¤ÎÅÚÂæ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅÚÂæ¤òº¬¤³¤½¤®Êø¤¹Àª¤¤¤ò¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿µ½Å¤ÊµÄÏÀ¤ò½Ö»þ¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Îºá¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Å¤¤¡£
¡Êamazon¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ë