アヒル(マガモ)のクチバシは、他の動物に見えることがあることで知られていますが、なんと「オオカミにそっくり」だというアヒルが海外で人気者になっていました。

オオカミ顔のクチバシをご覧ください。

This duck's beak looks like a wolf's face



わっ?

オオカミが口から顔を出している感じさえあります。



ズームして見ても、色合いや目つきがオオカミそのもの。

じろっとにらまれている気さえしますね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●だまし絵。



●他のアングルでも見たくなる。



●羽もちょっと疑わしいくらいの模様だ。これはオオカミが寝間着のバージョン2を着てる?



↑オオカミがアヒルの着ぐるみをしてるってこと?



●(投稿者)カバのクチバシを持つアヒルもいた。

[画像を見る]



●このアヒルのコスチュームは本物のようだ。



●おい、これはやりすぎだ、一線を超えてしまっているぞ。もうちょっとマイルドにしないと。



●きっとカモフラージュなんだ。



●長く見つめれば見つめるほど興味深い。



↑そして、もう見なかったことにはできない。



●きっと敵から身を守るために進化してそうなったんだよ。



●なぜかそわそわする。



●誰かがそのクチバシに絵を描いたんじゃないかと疑っている。



●意外と威厳があった。

[画像を見る]



クオリティの高いオオカミの顔に驚く人が続出していました。

