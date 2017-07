日本ケンタッキー・フライド・チキンは8月5日、鶏惣菜をメインにした持ち帰り専門の新業態店「THE TABLE by KFC」の1号店を仙台にオープンする。



「THE TABLE by KFC」は、日本KFCがプロデュースする新しいコンセプトの惣菜業態店。通勤や通学、ショッピングなどで多くの人が行き交うターミナル駅などの立地に合わせ、ハレの日はもちろんのこと、毎日の食事としても楽しめる日常性の高いメニューを取り揃えた。



1号店の「THE TABLE by KFC エスパル仙台店」は、JR仙台駅の駅ビル「エスパル仙台」の東館2Fに位置し、店舗で手づくり調理する、まるごと一羽のフライドチキン(3,200円/税別)や、カーネル秘伝の11ハーブ&スパイスで味付けしたからあげ(100グラムあたり320円/税別)など、チキンのスペシャリストとしての日本KFCのノウハウとこだわりがつまった鶏惣菜や、鶏惣菜と相性の良いフレッシュなサラダ、サイドディッシュなどのバラエティ豊かなメニューを提供する。