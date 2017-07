️️🖍️🖍️🖍 . . 2017/05/03 クレパスラムネ!!! かわいい〜 赤はメロン味だった . . #クレパスラムネ #見た目と中身は違うのよ #名言

A post shared by NANA (@nana.0414.rana) on May 3, 2017 at 5:56am PDT