エプロン! 料理をして夫を待つというシーンの撮影。 エプロンが真っ白で女子力高めな彩です! #雨が降ると君は優しい#ドラマ# 撮影

A post shared by 佐々木希 (@nozomisasaki_official) on Jul 25, 2017 at 12:08am PDT