²Æ¤Ï¥¹¡¼¥Ã¤È¡ÉÁÖ²÷¡É¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡ÖÃº»À¥ß¥¹¥È¡×3Áª
²Æ¤ËÈ©¤Ø»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ã¤ÈÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë´¶³Ð¤Î¤â¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢»þ´Ö¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê²Æ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡ÖÃº»À¥ß¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡£ÁÖ²÷´¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈþÍÆ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ï¡ÉÁÖ²÷¡É¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡ª¡ÖÃº»À¥ß¥¹¥È¡×¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ª
¡ÖÃº»À¥ß¥¹¥È¡×¤Ï¡¢Ãº»À¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿²½¾Ñ¿å¤ò¡Ö¥ß¥¹¥È¥Î¥º¥ë¡×¤Ç´é¤Ë¿á¤¤«¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë²½¾Ñ¿å¤Ï¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÈ©¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥ß¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤Ï³°½ÐÀè¤Î¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢²½¾Ñ¿å¤ò¿á¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÁÖ²÷´¶¤òÆÀ¤é¤ì¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãº»À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ©¤Î·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÀµ¾ï¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÉÁÖ²÷¡É¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡ÖÃº»À¥ß¥¹¥È¡×¡
MTG PLOSION de Salon Ãº»À¥ß¥¹¥È¥Ï¥ó¥Ç¥£¥»¥Ã¥È¡¡29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹âÇ»ÅÙÃº»ÀÈþÍÆ¤Îµ¡Ç½¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤ÊÃº»À¥ß¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦Ãº»À¥ß¥¹¥È¥Ï¥ó¥Ç¥£¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡¦PLOSION ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥í¡¼¥·¥ç¥ó ¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È 13ml¡ß2ËÜ
¡¦ÀìÍÑÃº»À¥¬¥¹¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ ¥Ï¥ó¥Ç¥£ÍÑ 1ËÜ
DHC PA¥Ê¥Î¥³¥í¥¤¥É¥ß¥¹¥È¡¡1,814±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥¯¥í¤ÎÌ¸¤¬ÆÃÄ§¡£¿¹ÎÓ¤ÎÌó16ÇÜ¤â¤Î¡Ö¹âÇ»ÅÙ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¡×¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿È©¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¡¢²Æ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÈ©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ê¥Î¥³¥í¥¤¥É¤¬È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È©¹Ó¤ì¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤ËÉ½Èé¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ËÉé¤±¤Ê¤¤·ò¹¯¤ÊÈ©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÉÁÖ²÷¡É¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡ÖÃº»À¥ß¥¹¥È¡×£
ÌÀ¿§¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥í¡¼¥º ¥â¥¤¥¹¥Á¥å¥¢Ãº»À¥ß¥¹¥È 80g¡¡1,026±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈùÎ³»Ò¥ß¥¹¥È¤¬È©¤Î³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢³Ñ¼ÁÁØ¤Î±üÄì¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ß¥¹¥È¾õ²½¾Ñ¿å¤Ç¤¹¡£½Ö»þ¤Ë¤ªÈ©¤ËìÔÂô¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥â¥¤¥¹¥È¥Á¥ã¡¼¥¸¸ú²Ì¤Ç¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿»Æ©ÎÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Î³»Ò¤ÎºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¹ÈÏ°Ï¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤òÊø¤µ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊäµë¡£Ãº»À¥ß¥¹¥È¤ÎÁª¤ÓÊý
1¡¥¼«Ê¬¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÍÆ´ï¤òÁª¤Ö¤³¤È
¤Þ¤º¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÍÆ´ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ãº»À¥ß¥¹¥È¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¡£
¤Ç¤â¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥Ã¥È¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥Î¥º¥ë¥¿¥¤¥×¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2¡¥Ãº»À¤ÎÇ»ÅÙ¤òÁª¤Ö¤³¤È
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¹âÇ»ÅÙ¤ÎÃº»À¥ß¥¹¥È¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢È©¤¬ÉÒ´¶¤ÊÊý¡¢¼å¤¤Êý¤Ï¡¢Ãº»ÀÇ»ÅÙ¤¬4000ppmÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È»É·ã¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÃÍÃÊ¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö
¤ä¤Ï¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£°ì»þÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹â¤¤¸ú²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÃÍÃÊ¤ÎÃº»À¥ß¥¹¥È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Æ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ù¥¿¤Ä¤¤Î¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ãº»À¥ß¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ãº»À¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡¢ÁÖ²÷´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÀµ¾ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤âÎÉ¤·¡¢¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÌë¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÎÉ¤·¡ªÆüº¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¼¤Ò²Æ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª