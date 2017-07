『KING OF PRISM』が初の舞台化! 舞台『KING OF PRISM-Over the Sunshine!-』が11月2日より上演されることが明らかになった。

舞台の脚本は、劇場版に引き続き青葉 譲さんが担当。出演は橋本祥平さん(一条シン役)、小南光司さん(神浜コウジ役)、杉江大志さん(速水ヒロ役)、大見拓土さん(仁科カヅキ役)を筆頭に、横井翔二郎さん(太刀花ユキノジョウ役)、長江崚行さん(香賀美タイガ役)、村上喜紀さん(十王院カケル役)、五十嵐 雅さん(鷹梁ミナト役)、星元裕月さん(西園寺レオ役)、廣野凌大さん(涼野ユウ役)などと、今をときめく若手注目株の豪華キャストが決定した。

鷹梁ミナト役を演じる五十嵐 雅さんは劇場版シリーズで声優も務めており、舞台俳優のキャリアを生かして新たなミナトを届けてくれる。

ステージではもちろん、劇中歌にもなった数々の人気楽曲の歌唱も予定されており、歌、ダンスによる『キンプリ』の世界がステージ上でさらなる煌めきを放つ。公演は梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて11月2〜5日、AiiA 2.5Theater Tokyoにて11月8〜12日の期間に行われる。

メインキャストコメント

・橋本祥平(一条シン役)

映画館で劇場版を観たときにキャラクターがその場にいるようなお客さんの反応に驚きました。そんな人気作品の主演を演じさせていただくので、プレッシャーがスゴイです。舞台も愛していただけるよう、一条シンとして精一杯演じて踊って歌ってキラキラしたいと思っています。

・小南光司(神浜コウジ役)

今回は今まで演じたことのないキャラクターで新しい挑戦ができるのが楽しみです。役を演じるのが待ち遠しくてワクワクドキドキしています。

・杉江大志(速水ヒロ役)

たくさんの方に愛されていて、とにかくハッピーで元気がもらえる作品なので舞台からも、たくさんのエネルギーをお客さんへ届けていきたいです。お客さんに心から笑ってもらい、皆さんに笑顔で帰ってもらえるような作品にしたいです。

・大見拓土(仁科カヅキ役)

俳優人生のターニングポイントになると思う位重要な役をいただいたと思っています。それなりの覚悟と仁科カヅキを演じるという責任感を持って、ステージ上では勇気をもって演じられたらいいなと思っています。

DATA

■舞台『KING OF PRISM-Over the Sunshine!-』

公式サイト:http://kinpri-stage.com

公式Twitter:@kinpri_stage

日程:

大阪=11月2〜5日

東京=11月8〜12日

※公演日時は変更の可能性がある。

劇場:

大阪=梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ

東京=AiiA 2.5Theater Tokyo

チケット:

一般指定席8,000円(税込/全席指定)

公式HP先行:7月24日18時スタート

※枚数制限:1申込みにつき1公演2枚まで。

※未就学児の入場は不可。

STAFF:

原作=T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ

脚本=青葉 譲

演出=宇治川まさなり

音楽=石塚玲依

主催=『KING OF PRISM -Over the Sunshine!-』製作委員会2017

CAST:

橋本祥平(一条シン役)

小南光司(神浜コウジ役)

杉江大志(速水ヒロ役)

大見拓土(仁科カヅキ役)

横井翔二郎(太刀花ユキノジョウ役)

長江崚行(香賀美タイガ役)

村上喜紀(十王院カケル役)

五十嵐 雅(鷹梁ミナト役)

星元裕月(西園寺レオ役)

廣野凌大(涼野ユウ役)

他

※出演者は変更になる場合がある。

©T2A/S/API/T/KPO