meiji THE Chocolate 抹茶味💚 大人な味のチョコレート😋 ビターなチョコと抹茶が2層になってて ココアの香りとほのかな抹茶が広がる💕 味が濃いから食べた感がすごい! 純粋なココアを楽しみたい時にいい☺ 抹茶感はあまりない😂

