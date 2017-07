今回、国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいた「2017年7月第4週上映スタート映画の初日満足度ランキング」を発表。第1位になった注目映画とは? 今週もユーザー満足度の高い映画をチェックしましょう。

映画初日満足度ランキング(7月第4週上映スタート作品)

■1位:『心が叫びたがってるんだ。』の評価・レビュー

・号泣必至です。自分の思いを言葉にしていくシーンが心に刺さり響きました(20代・男性)

・良質な青春映画。日本の高校生みなに見て欲しい(20代・男性)

・瞳の輝きや表情の変化は実写ならではだし、芳根京子さんの演技力ゆえだと思います(40代・女性)

【あわせて読みたい】 誰もが経験したことのある「最高の失恋」をもう一度。実写版『心が叫びたがってるんだ。』

▼その他のレビューはこちらへ

■2位:『ビニー/信じる男​』の評価・レビュー

・カッコよすぎ!こんな男になりたい(20代・男性)

・マイルズ・テラーの演技と筋肉最高」(20代・女性)

・サ『諦めるのは簡単なことだから怖いんだ』この言葉に集約されますね。実生活、仕事においても相通じる言葉ではないでしょうか(40代・男性)

▼その他のレビューはこちらへ

■3位:『怪盗グルーのミニオン大脱走』の評価・レビュー

・安定の面白さ!可愛い尽くしの映画!大満足!(20代・女性)

・80年代の洋楽にテンション上がりました(30代・女性)

・やっぱりミニオンは笑わせてくれるし可愛いし最高。グルーとドルーのバディムービー感もいいし、新たな名コンビの活躍にも注目(20代・女性)

【あわせて読みたい】 【合計200名様にプレゼント】”怪盗グルー”シリーズにレビューを書いて「ミニオングッズ」をゲットしよう!

▼その他のレビューはこちらへ

■4位:『ウィッチ』の評価・レビュー

■5位:『ボン・ボヤージュ 家族旅行は大暴走』の評価・レビュー

【あわせて読みたい】 自慢の新車が160キロで大暴走!恐怖の抱腹絶倒コメディ『ボン・ボヤージュ 家族旅行は大暴走』が日本上陸

​※2017年7月24日時点での★スコア(映画鑑賞後に★の数で評価をしたスコア/5点満点)とMark!数(ユーザーが観た映画として登録した数/登録は1作品につき1人1件まで)を集計。★スコアが高い作品から順に「映画初日満足度ランキング」として算出。

※ ★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品を上位にしています。

※ 本ランキングは★スコアが3.0以上の作品を掲載しています。

※ 本ランキングはMark!数が50件以上の作品を掲載しております。

ほか話題作のレビューが無料読み放題!

Filmarksでは、試写会や海外で一足先に鑑賞したユーザーの賛否両論さまざまなレビュー投稿があり、過去作も含めた約7万本の映画に集まったレビューは3,000万件以上。今回の初日満足度ランキングとあわせて、今後の映画鑑賞の映画選びに役立ててみてはいかがでしょうか。

なお、今回ご紹介した「初日満足度ランキング」Filmarksアプリ上のTrend(注目映画)のタブ上でもご覧いただけます。他にも様々なテーマで映画を紹介中! 今後もFilmarksでは、あたらしい映画との出会いをサポートしますのでご期待ください。

■記事元 プレスリリース

(C)2017映画「心が叫びたがってるんだ。」製作委員会 (C)超平和バスターズ (C)BLEED FOR THIS, LLC 2016 (C)UNIVERSAL STUDIOS (C)2015 Witch Movie,LLC.All Right Reserved. (C)2016 Chic Films - La Petite Reine Production - M6 Films - Wild Bunch