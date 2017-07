『スパイダーマン:ホームカミング』(8月11日日本公開)の日本公開に先駆け、“5大都市タワーポスター”がいち早く日本の5大都市(東京・大阪・名古屋・福岡・札幌)に上陸、劇場にてお披露目がスタートした。

日本のみ・5大都市限定で、東京タワー(Licensed by TOKYO TOWER)、名古屋テレビ塔、大阪通天閣、福岡タワー、さっぽろテレビ塔という各都市のランドマークであるタワーを軽快に“つまみ上げる”ユニークなポスターが完成!アメリカで展開しているものは、ニューヨークにある「アベンジャーズ・タワー」を掴むビジュアル。今回特別に製作された5大都市タワーは、日本のファンにとって、スパイダーマンをより身近に感じられる貴重なビジュアルとなった。

こちらの限定ポスターは、5大都市の一部劇場にて掲出。劇場名は、『スパイダーマン:ホームカミング』オフィシャルサイトの劇場情報にてご確認いただけます。

■『スパイダーマン:ホームカミング』

2017年8月11日(祝・金) 日本公開

