「おじいちゃんの農場にいる動物が見たい」―幼い兄弟は思い立ったら実行せずにはいられなかったのか。このほど5歳と2歳の男児が母親の車を運転し、祖父の家に向かおうとして途中で衝突事故を起こしたというニュースがアメリカから飛び込んできた。



米ウェストバージニア州パットナム郡に暮らすこの兄弟は、一度も運転を教わったことがなかったにもかかわらず、普段ビデオゲームや母親の車に乗ることでその方法を学んだのだろう。7月17日、2人は思い切った冒険に出た。



母親がスペアキーのセットをフォード車のフロアマットの下に隠していることを知っていた兄弟は、それを盗んで母のフォード車に乗り込んだ。2人が前庭で遊んでいるとばかり思っていた母親は、息子たちがいなくなったことや車がなくなったことにも全く気付かなかったという。



幼い兄弟2人は、7マイル(約11km)ほど離れた祖父の農場までの曲がりくねった道を、動物見たさに車を走らせた。兄は脚を目一杯伸ばしてブレーキとアクセルを担当し、弟はハンドルを握るというチームワークで、路上には他の車がなかったこともあり道に迷うこともなく奇跡的に自宅から3マイル(約5km)ほど走り続けた。



2人は祖父の家までの道のりを正確に覚えていたようだが、半分ほどの距離まで来たところで交差点で曲がり損ね、車は土手に突っ込んだ。住宅エリアだったため、その様子を目撃した近隣住民が警察へ通報した。



兄弟は病院へ搬送され検査を受けたが、幸いにも2人とも無傷であった。駆けつけたパットナム郡警察のスティーブ・デウィース警官は、子供たちが自宅までの帰り方も正確に覚えていたことに感心したが、なぜ母親が全く気付かなかったのかと疑問を口にしている。今も警察の調査が続いているが、息子2人と警官が玄関先に現れた時、母はただただ驚いていたという。デウィース警官は「2人に怪我がなくて何よりです。今後、母親には子供の監視を怠らないように十分注意してもらいたい」と話している。



なお今年4月には、オハイオ州のイースト・パレスティーンにあるマクドナルドのドライブスルーに車を走らせてやってきた8歳少年と助手席に乗っていた4歳の妹のニュースが伝えられ、世間を驚かせていた。



画像は『CNN 2017年7月19日付「5-year-old boy and his 2-year-old brother crash their mom's car」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)