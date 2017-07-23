2連勝を飾っているU-20日本代表

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　U-20日本代表は23日、カンボジアで行われているAFC U-23選手権予選第3戦でU-22中国代表と対戦する。現地時間15時半のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。

　21日の第2戦カンボジア戦から先発5人を入れ替え、FW旗手怜央(順天堂大)、MF坂井大将(大分)、MF原輝綺(新潟)、DF藤谷壮(神戸)、GK小島亨介(早稲田大)らがスターティングメンバーに名を連ねた。

　フィリピン(○8-0)、カンボジア(○2-0)を下して2連勝を飾っている日本は、中国戦引き分け以上でJ組首位が確定し、来年1月に中国で行われるAFC U-23選手権出場が決定する(グループ首位、グループ2位の成績上位(10チーム中)5チームがAFC U-23選手権出場権獲得)。

<出場メンバー>

[U-20日本代表]

先発

GK 1 小島亨介(早稲田大)

DF 2 藤谷壮(神戸)

DF 3 中山雄太(柏)

DF 4 板倉滉(川崎F)

DF 19 舩木翔(C大阪)

MF 10 坂井大将(大分)

MF 11 遠藤渓太(横浜FM)

MF 17 市丸瑞希(G大阪)

MF 16 原輝綺(新潟)

FW 14 田川亨介(鳥栖)

FW 20 旗手怜央(順天堂大)

控え

GK 12 波多野豪(FC東京)

GK 23 山口瑠伊(エストレマドゥーラUD/スペイン)

DF 5 柳貴博(FC東京)

DF 15 古賀太陽(柏)

DF 22 立田悠悟(清水)

MF 6 森島司(広島)

MF 7 高木彰人(G大阪)

MF 8 三好康児(川崎F)

MF 18 針谷岳晃(磐田)

MF 21 伊藤洋輝(磐田U-18)

FW 9 小松蓮(産業能率大)

FW 13 中坂勇哉(神戸)

監督

内山篤

(取材・文　折戸岳彦)