この季節、何枚あっても嬉しいTシャツ♡

『GU(ジーユー)』からも、おしゃれで可愛いTシャツがたくさん登場しています!

なかでも今年注目なのが、グラフィックTシャツ!

着るだけで即・こなれ感の出るグラフィックTは、夏のお洒落をブラッシュアップしてくれる優秀アイテム。

ファッショナブルな着こなしが決まるので、アラサー女子にもおすすめです!

そのまま着てももちろん可愛いけど、Tシャツ×デニムというベーシックなスタイルこそ、周りと差をつけたいもの。

そこで今回は、お洒落度アップな“ひとくせ着こなし術”をご紹介します♡





まずは、メキシカンなテイストのグラフィックT。

ロゴに配したネオンピンクがアクセントカラーとなって、どことなくレトロな雰囲気が漂います♡

二の腕が隠れるやや長めの半袖と、少し短めのシルエットなど、女性らしく見える工夫もたくさん♪

デニムとの相性も抜群です◎

このままでももちろん可愛いコーディネートですが……。

周りと差をつけるなら、トレンドのコルセットベルトをON!





全体的にゆるっとしていたシルエットに、ベルトをプラスすることでメリハリが生まれます!

ユニセックス風だったコーディネートに”女っぽさ”がプラス。

トレンド感とスタイルアップを両立できる、この夏のイチオシコーディネート♡

夏に外せないクールなロックTも、『GU(ジーユー』で手に入るんです。





(c)2017 The Duffy Archive Ltd & The David Bowie Archive

(c)Under License to Perryscope Productions LLC/Epic Rights.

いわずと知れたアーティスト「David Bowie」。

彼に敬意を込めたTシャツは、そのグラフィックのお洒落さはもちろん、テロンとした素材感で細見え効果も◎

ノーマル丈のTシャツは、前だけボトムにインしてバランスをとって。





(c)2017 The Duffy Archive Ltd & The David Bowie Archive

(c)Under License to Perryscope Productions LLC/Epic Rights.

さらに差をつけたいなら、リネンのカラーシャツをコーディネートにプラスしてみて。

プリントとリンクさせたピンクのシャツで、大人っぽいまとまりを演出。

メンズライクなロックTだからこそ、フェミニンな色合いでバランスを♪

しっかり着るのではなく、肩から羽織ることで、抜け感がアップします!





(c)2017 The Duffy Archive Ltd & The David Bowie Archive

(c)Under License to Perryscope Productions LLC/Epic Rights.

ちょっとの工夫で、シンプルコーデがぐっと今年らしいテイストに。

夏の鉄板コーデは”ひとくせプラス”で、さらにお洒落に目立っちゃいましょう!

