歌手のリアーナが自身も出演する映画『Valerian and the City of a Thousand Planets(原題)』のロサンゼルスプレミアで披露したドレス姿が話題となっている。

リアーナは現地時間7月17日にハリウッドのチャイニーズシアターで行われたプレミアにGiambattista Valli[ジャンバティスタ・ヴァリ]のドレスで登場。シルクとチュールで作られたバブルガムピンク(綿菓子のようなピンク)のドレスは、膨らんだ袖と長いトレーンがバレリーナのようでスウィートだと話題に。オフショルダーとミニ丈でしっかりと肌見せする形なので甘すぎないデザインになっている。髪の毛はポニーテールにまとめ上げてヘルシーなデコルテを強調。レースアップシューズを選ぶことで足元にも程よい重さが出てバランスよく仕上がっている。リアーナらしい大胆なチョイスと違和感なく着こなすセンスに脱帽だ!

本作は、宇宙を舞台に地球と周辺の惑星の安全を守るエージェントの戦いを描いたリュック・ベンソン監督の最新作。主役のヴァレリアンを演じるデイン・デハーン、カーラ・デルヴィーニュと共に、ダンサーのバブル役を務めるリアーナの出演も注目を集めている。