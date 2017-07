Image: BusinessWire



嫌になるほど暑かったんだね...。

ワシントンDCにある複合ビル「Washington Harbour」には警備ロボットが配備されていました。顔認識システムや高画質ビデオ撮影、赤外線、超音波センサーを搭載したこのパトロール用自律ロボットはスタートアップ「Knightscope」によるもの。このロボットが先日、突然噴水の中に飛び込み、Twitterで話題になりました。スティーブと名付けられていたこのロボットが水に沈んだ姿はなんとも無残でちょっとした可笑しさもあります。





Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn - Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) July 17, 2017

我々のDCのオフィスビルが新しく警備ロボットを入手した。ロボットは溺れた。空飛ぶ車も実現するって言われたのに、手に入ったのは自殺傾向のあるロボットだった。

It's a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w - Greg Pinelo (@gregpinelo) July 17, 2017



開発会社のKnightscopeはこの事件をツイッター上で報告。原因はまだ発表していないものの「スティーブは暑すぎて水に入りたくなった」と述べています。

BREAKING NEWS: "I heard humans can take a dip in the water in this heat, but robots cannot. I am sorry," said K5 in an official statement. pic.twitter.com/nWC4tubv9w - Knightscope (@iKnightscope) July 18, 2017

【速報】 スティーブ「人間はこの暑さで、水に飛び込むと聞いた。でも、ロボットはそれが出来ないのか。ごめんなさい。」

確かに連日暑いですけども。

Knightscopeのロボットはこの4月には酔っぱらいに襲われています。スティーブの労働環境はなかなか過酷だったようですね。

勤務先だった複合ビルには警備ロボット用の充電スポットが設置されているのですが、そこには今、スティーブを惜しむ献花が集まっています。

#neverforget



Moment of silence for @iKnightscope #knightscope pic.twitter.com/8LXHAajFOF - Leann Burr (@LeeLee0205) July 18, 2017

ワシントン・ポストの報道によると、スティーブはこの複合ビルで勤務し始めてまだ数日しか経ってなかったそうです。そんなに暑かったんだね。





It's ok security robot. It's a stressful job, we've all been there. pic.twitter.com/LQbnntbCRm - Sparkle Ops (@SparkleOps) July 17, 2017

