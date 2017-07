付き合う前と後、結婚前と後……大切な人とのLINEって徐々に変わっていきますよね。良い意味で慣れてくるというか。ドキドキはしないけど、なんとなく安心できる。幸せな気分になれるものになっていくのではないでしょうか。え? いまいちピンとこない? そう感じてしまった人は要注意。もしかしたら、あなたはLINE下手。パートナーからさえもウザがられているかもしれません……! 今回はパートナーのいる男子たちに“彼女・妻に正直やめてほしいLINE”を聞いてきました。こんなLINEを送っていたら、要注意!

充電器どこかな?

文・塚田牧夫

「妻がよく物を失くすんですけど、こっちは仕事中なのに“充電器どこかな?”とか送ってくるんですよ。

これは本当にウザい! オマエの充電器なんか知るか! それでも優しいから俺は、“ベッドサイドの横にビローンとなかった?”とかちゃんと返信してあげる。

てゆーか、ベッドサイドですよ!? ちゃんと探してから連絡しろっての。ベンジャミン・フランクリンも“物はすべて所を定めて置くべし”と言っているでしょう? 教育が足りませんよ、アイツは」タカシ(仮名)/30歳

リュウくんのビールがないかも

「“帰りだよー”と送ると、よく“あ、リュウくんのビールがないかも!”と送ってくる。

“じゃあ買って帰るー”と送ったが最後……。

“豆乳と牛乳もお願いします”からの、“夜なに食べたい?”“肉かな!”“じゃあ豚肉お願いします”“はーい”“チャンプルーでもいいな”“おいしそう”“ゴーヤーと木綿豆腐お願いします”“はーい。豚はいらない?”“いるよ”“豆乳、牛乳、紅ショウガ、豚肉、ゴーヤー、大葉、木綿豆腐”“紅ショウガと大葉も追加されました”という感じで、結局ビールで釣られて、ただの買い物係……。

結局ビール買うの忘れちゃって、帰ると実はビールがあるとかね! ウソじゃねーかよ笑」リュウ(仮名)/29歳

生理前だからかな?

「生理前宣言が超ウザい。優しくしてもらえると思って、つけあがっているの見え見え。

“今日、階段のぼるの超ダルい”“大丈夫?”“生理前だからかな”って、ちょうど今日もLINEきた。

うちの彼女の場合、生理前ということを必ず伝えておくことで、ワガママになることの言い訳にしている。でも、こっちは男だからツラさが分からないし、受け入れるしかない……。そんな女性ばかりじゃないと思うけど、ズルすぎるよ!」シロー(仮名)/25歳

彼女/妻に正直やめてほしいLINEを3つご紹介しました。

なんとも夫や彼氏のことをうまーくコントロールしている様子が垣間見えましたね。男子のほうは、分かっていながらも、踊らざるをえないようです! まったく恐ろしい……。

