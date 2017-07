アメリカのトランプ大統領は、ISISの指導者で先に死亡情報が報道されていたバグダディ容疑者の生存情報を示唆するツイートを投稿。

トランプ大統領はツイートで、「ニューヨーク・タイムズがバグダディを殺害するという試みを失敗させた」としている。

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security