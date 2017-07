スイス

【犬用の小さめフード缶】

クロアチア

【アイスクリーム】

タイ

【屋台のごはん】

イエメン

【食パン】

ガンビア

【じゃがいも1kg】

パキスタン

【タマゴ1パック】

ナイジェリア

【タバコ1箱】

トルクメニスタン

【映画のチケット】

「100円玉」何に使う?

