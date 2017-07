イギリスの人気児童文学「ハリー・ポッター」シリーズの第1巻発行から20周年を祝福して、2作の新刊書籍が今秋にイギリスで発表されると Daily Mail Online などが報じている。

この2作の新刊は、大英図書館が「ハリー・ポッター」シリーズ誕生20周年を記念して、10月から開催する特別展「Harry Potter: A History of Magic」の一環として発売される。出版元は、同シリーズを手掛けてきたことでおなじみのブルームズベリー出版社。

1冊目のタイトルは「Harry Potter: A History of Magic - The Book of the Exhibition」でおなじみのキャラクターたちがホグワーツ魔法魔術学校で教わっていた教科に迫るもの。2冊目のタイトルは「Harry Potter - A Journey Through A History of Magic」で、ハリーたちの魔法の世界における呪文、魔法生物、魔法使いなどを探求するものだという。

執筆するのは、原作者のJ・K・ローリングではなく、大英図書館のキュレーターチームだそうだが、ローリングによる未発表のスケッチや原稿、さらには本シリーズのオールカラーイラスト版を担当したアーティスト、ジム・ケイによるイラストなども含まれているとあって、ファン必見の2冊となりそうだ。(編集部・石神恵美子)