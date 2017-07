メイク系YouTuberが半顔メイクを披露!

メイク系YouTuberの間で現在流行中の「半顔メイク動画」。これは半分の顔はすっぴんのまま、もう半分の顔にメイクを施していくというものです。そのギャップの大きさは男女ともに驚愕と恐怖を隠し切れないほどなんです。

2017年7月15日現在、最近投稿された半顔メイク動画で人気の動画が現役女子高生YouTuberふくれなさんの動画です。2017年7月2日に投稿されたこの動画は、現在45万回以上も再生されています。

こちらが全ての顔がすっぴんのふくれなさん。すでに普段のメイク顔とのギャップに、筆者などは驚きを隠せません。別の名前で自己紹介されたら「声が似てるけど別人か」と納得してしまうレベルです(笑)しかしこれに半顔メイクを施すと……。

こうなります!こ、これは……。実際に半顔メイクを目の当たりにすると、つい言葉を失ってしまうほど不思議な気分になります。

人は相手の顔のパーツの動きから相手の感情を読み取ると言われていますが、半顔メイクの顔を見ていると左右で顔が違いすぎるため、どう感情を読んでいいのかわからなくなるからでしょうか。

【驚愕】本気の最恐半顔メイク解説します♡(笑)【整形級メイク】

続いて紹介するのは、「詐欺メイク」をチャンネル名に冠しているすうれろさんの半顔メイク動画です。2017年7月1日に投稿され、現在約38万回再生されています。

こちらがすうれろさんの全てすっぴんの顔です。ここから半顔メイクで驚愕の変身を遂げていきます。筆者は「メイクは薄いほど良い」派なので、すうれろさんのすっぴんも「素朴で人の良さそうな女の子」という感じで、そのままでも良いように思いますけどね(お前の意見は聞いてない)

ちょ、え、ふぁー!?もはや別の次元から別の顔が転移してきたレベルのギャップです。目のサイズってそんなに大きくなるものなんですね。筆者は昔から小さい目がコンプレックスなのですが、筆者もメイクすればお目目ぱっちりになるのかな……。

足の裏の半顔メイク

続いては「足の裏から人間になるには」さんの半顔メイク動画です。2016年10月20日に投稿されたこの動画は、現在19万回以上再生されています。

こちらが足の裏さんのすっぴんです。ここから驚愕の変身ショーが始まるわけですが、今回は仕事用メイクではなく、デート用のメイクをコンセプトにするとのこと。ここまでの動画でメイクの力を知っている筆者は、もはやこの時点で「どんな風に変わっちゃうの?」とワクワクドキドキしてしまいます。

キタコレー!メイクの力すげえ!これだけ自分の顔が変えられるなら、メイクが楽しいという女の子の気持ちもわかりますね。ただ同時にすごい時間と技術が注がれているんだな、ということも半顔メイク動画を観るとわかります。メイクの力もすごいけど、女の子の努力もすごい。

もう信じられない!メイクの力に怯える人続出

とはいえ、やはり半顔メイク動画がもたらす破壊力は抜群です。何に対する破壊力かといえば男性が持っている「この女の子は自分に『本当の顔』を見せてくれている」という幻想に対する破壊力です。

メイクをしている顔もすっぴんの顔も「本当の顔」には違いないのですが、男性は基本的に目で見たことが全てだと思い込む生き物なので、つい「すっぴんとメイク顔の差が大きい=嘘をついている」と考えちゃうんですね。

ただ面白いのは女性自身も自分で半顔メイクをやってみて、「怖い」「自分が信じられなくなる」と驚いていることです。毎日メイクをして、すっぴんとメイク後の自分を見ているはずなのに、いざ半顔メイクでそのギャップを目の当たりにすると「こんなに違うのか!」と驚くんでしょうね。

でも筆者は半顔メイク動画を観て、心底「メイクってすげえんだな……」と圧倒されました。このメイクの力と、それを引き出す女の子の努力は、男性も知っておくべきだと思います。

男性も知っておくべき「女の子を変えるメイクの力」

確かにメイクによる見た目を変える力は絶大です。可愛いか可愛くないかは別として、自分に見せている顔と自分に見せないメイクを落とした顔が大きく違うというのは、人によって「騙されている」と感じる場合もあるでしょう。でも、それはちょっと勘違い。メイクはもっとポジティブなものです。

この半顔メイクというジャンルを確立したのは、ブロガーとして活躍する桃さんです。彼女はかつてテレビ番組「あいのり」の出演者として大人気を集めた人物。筆者はモロに「あいのり」世代で、番組放映当初「ももちゃん可愛い!」と叫んでいた少年でした(笑)

半顔メイクはこの桃さんが、2013年にブログで自らの半顔メイクを公開したことで一躍話題になったのです。

Serena 『Serena「CHANGE!!」半顔メイク ver.』

こちらの動画は桃さんが女性シンガーSerenaさんの楽曲「CHANGE!!」とコラボしたもの。2013年11月12日に投稿され、2017年7月15日現在で130万回以上再生されています。

動画に参加したのは1,000人の応募者から選ばれた一般女性たち9人。桃さんは彼女たちに半顔メイクを施していきます。メイク前とメイク後の顔が次々に映される構成は、メイクによる変化をドラマチックに表現しています。

見てください、この女の子の笑顔!ここまで違いを見せつけられたら、確かに男性は「化粧の力、コワイ!」と驚くかもしれません。しかし同時に自分に自信を持たせ、毎日笑顔にさせる力がメイクにあることも事実なんです。

桃さん自身も、自分と同じようにすっぴんに自信が持てない女の子が「メイクを頑張れば可愛くなれるんだと思ってほしい」「勇気を持ってほしい」と考えたからこそ、半顔メイクを公開したのだそうです。

まりんが自撮りとか沢山して載せるのは自分が可愛いと思ってるんじゃなくて逆に可愛くなりたいから自信をつけたいから夢があるからメイクして可愛くなる努力をしてるの。 気取りとか言われたってキモとか思われたって自分がしたいようにするし ⭐️ - MARIN (@marin__321_) 2017年6月23日

可愛くなれば自信が持てる。自信が持てれば可愛くなれる。そのための武器の1つがメイクなのです。もちろんそれが「騙すための武器」として使われれば、男性はコロッと騙されてしまいます(笑)

でも同時に「メイクは騙すためだけにあるものではない」ということを、男女とも知っておくべきではないでしょうか。

メイクはいろんな意味で「女の武器」

メイクには「自分をキラキラさせる力」もあれば「周囲を騙す力」もあります。要は使い方によって、どうとでもなるというわけです。「可愛くなる努力」にするのか「騙すためのテク」にするのか、これは自分次第なのです。

残念ながら、男性がメイクがどんな目的で使われているかを見抜くのは至難の技です。筆者も含めた私たち男性ができるのは、メイクという女の武器に無防備に突き刺されることのないように、各自気を引き締めることだけ。それではみなさん、ご武運を!

