ロックバンド「リンキン・パーク」のボーカルのチェスター・ベニントンさんが現地時間20日、亡くなっているのが発見された。41歳だった。

チェスターさんはこの日、ロサンゼルス近郊のパロス・バーデス・エステーツにある自宅で午前9時頃、首をつった状態で発見されたとエンターテインメント誌「ローリング・ストーン」は伝えた。死因は自殺と見られている。

「リンキン・パーク」は「In The End」や「Numb」、映画『トランスフォーマー』シリーズの主題歌「What I’ve Done」や「New Divide」などの数々のヒット曲で知られ、今年5月に7枚目のアルバム「One More Light」をリリース。現地時間20日には「Talking To Myself」のミュージックビデオが公開されたばかりだった。また、今年11月には来日公演も控えていた。

今年5月にチェスターさんの友人でロックバンド「サウンドガーデン」や「オーディオスレイヴ」で活躍したクリス・コーネルさんが自殺したと発表され、チェスターさんはトーク番組「Watch Jimmy Kimmel Live!」で新曲「One More Light」のパフォーマンスをクリスさんに捧げていた。

チェスターさんの悲報を受けて、バンドメンバーのマイク・シノダはツイッターに「ショックで、心が苦しいですが、事実です。正式な表明文は出来次第発表します」とコメントしている。