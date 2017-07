ポール・ドラローシュ 《レディ・ジェーン・グレイの処刑》

1833年 油彩・カンヴァス ロンドン・ナショナル・ギャラリー蔵

(c)The National Gallery, London. Bequeathed by the Second Lord Cheylesmore, 1902

2017年7月22日(土)から9月18日(月・祝)まで、 兵庫県 立美術館にて「怖い絵」展が開催される。ドイツ文学者の中野京子氏による著書「怖い絵」の第1巻出版10周年を記念し、同シリーズに掲載された作品を中心として紹介する展覧会。“恐怖”をキーワードに名画に隠された謎を読み解く異色の美術展となっている。月曜休館(9月18日は開館)、開館時間は10:00〜18:00(金曜と土曜は20:00まで / 入場は閉館30分前まで)で、当日券での観覧料は一般1400円 / 大学生1000円 / 70歳以上700円 / 高校生以下無料。中野京子氏の「怖い絵」シリーズは、ただ 絵画 を見るだけではなく、モチーフや時代背景などを紐解きながら秘められたエピソードを紹介し、斬新な美術解説書として大きな反響を呼んだ。その第1作の刊行から10周年を記念した本展では、中野氏自らが特別監修を務めている。近世から近代にかけてヨーロッパ各国で描かれた絵画の中から“恐怖”を主題とした油彩画と版画を選び出し、神話 / 怪物 / 異界 / 現実 / 風景 / 歴史といったキーワードに沿って展示。視覚的に怖さが直接伝わるものから、歴史的な背景やシチュエーションを知ることで初めて怖さが発生するものまで、さまざまな約80点の“怖い絵”が紹介される。なお、本展は兵庫会場での会期終了後、10月7日(土)〜12月17日(日)に東京会場(上野の森美術館)でも開催を予定。■期間:2017年7月22日(土)〜9月18日(月・祝)■開催場所:兵庫県立美術館兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1■問い合わせ先:兵庫県立美術館tel. 078-262-0901url. http://www.kowaie.com/