今週末に行ける、東海エリアのおすすめイベント情報をピックアップ!今週は名古屋港水族館の夏期恒例イベント「サマーナイトアクアリウム」や、動物たちの夜の行動を間近に見られる「富士サファリパーク ナイトサファリ」が開催。「今週末に行きたい注目イベント5選」をチェックして、おでかけの予定を立てよう!

【写真を見る】サマーナイトアクアリウム

■ 7月21日(金)〜8月31日(木)「サマーナイトアクアリウム」

夏季恒例の夜間延長を実施。17:00から南館の一部で照明の明るさを落とし、ロマンチックな空間を演出する。イルカのナイトパフォーマンスも必見だ!

【会場:名古屋港水族館/電話:052-654-7080 /時間:9:30〜20:00(最終入館は60分前)/休み:期間中はなし/料金:入場料高校生以上2000円、17:00〜は1600円ほか】

■ 2017年7月22日(土)〜8月27日(日)、9〜10月の土曜・日曜・祝日「富士サファリパーク ナイトサファリ」

大自然の中で約70種類約900頭の動物が暮らす、富士サファリパーク。動物たちの夜の行動を間近に見られるナイトサファリを開催する!7月22日(土)から8月27日(日)まではナイトスコープを使い、真っ暗闇のサファリゾーンを見学するナイトサファリツアーを開催。

【会場:富士サファリパーク/電話:055-998-1311/時間:17:30〜19:30、10月は17:00〜19:00/料金:ナイトサファリ入園料高校生以上1700円、ナイトサファリツアーはナイトサファリ入園料+1000円】

■ 開催中〜9月3日(日)「ワールドアイスクリームフェス」

昨年の夏に行われ大好評だった企画が、ラインナップを一新して再登場!世界各国で愛されているアイスクリーム15品が、リトルワールドに集合する。ビールのような見た目のおもしろいアイスや、兵隊をモチーフにしたかわいいアイスなど、多彩なメニューを食べ比べながら園内を楽しもう。

【会場:野外民族博物館 リトルワールド/電話:0568-62-5611/時間:9:30〜17:00/休み:期間中はなし/料金:入館料大人1700円ほか】

■ 開催中〜9月24日(日)「奈良美智 for better or worse」

国内外で活躍する美術家、奈良美智の個展。1987年から最新作までの作品約100点に加え、美術を志す前に感性をはぐくんだレコードや書籍も展示する。

【会場:豊田市美術館/電話:0565-34-6610/時間:10:00〜17:30(最終入場17:00)/休み:月曜※7月17日(祝)、8月14日(月)、9月18日(祝)は開館/料金:観覧料一般1500円、高大生1000円、中学生以下無料】

■ 開催中〜7月23日(日)「名古屋オクトーバーフェスト2017」

ドイツのミュンヘンで開催される、世界最大のビールの祭典を再現。ドイツ直送のビールやワインのほか、郷土料理も楽しめる。楽団の演奏で盛り上がろう!

【会場:久屋大通公園 久屋広場、エンゼル広場/電話:052-954-1107(東海テレビ放送事業部)/時間:15:00〜21:00、土曜・日曜・祝日11:00〜21:00/料金:入場無料※雨天決行、荒天中止】

7月、8月はまだまだ各地で楽しいイベントが開催中!夏期のナイトイベントなど、この時期だけの体験を楽しみに出かけてみよう。【東海ウォーカー】