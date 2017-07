仲良しすぎるバンド・BUMP OF CHICKEN

レジャラン パレットタウン店?大好きな場所?お世話になりました。 pic.twitter.com/r15xn9Nq3Y — CHAMA (@boc_chama) 2017年7月17日

BUMP OF CHICKENがおじさん…? Twitterに激震走る

新人の女の子が「私おじさんのバンドが好きなんですよ〜〜」って言うのでサザンとか東京スカパラとかいってGLAYかなって思ったら「BUMP OF CHICKENです!」って言われて心が死んだ。 — ニゴウちゃん (@GHEERITAN) 2017年7月18日

ロックバンド・ BUMP OF CHICKEN のベーシスト・直井由文(CHAMA)さんが、メンバー揃ってのプリクラ画像を投稿。37〜38歳とは思えないほどの盛れっぷりに2万RTを超える反響が集まっています。メンバー全員が1979年生まれで幼稚園からの顔なじみであることでも知られるBUMP OF CHICKEN。結成から20年が経ったいまでも相変わらずのメンバー仲の良さがうかがえます。CHAMAさんが投稿したプリクラは、2017年7月17日に閉店となった「東京レジャーランド パレットタウン店」で撮影されたもの。「大好きな場所 お世話になりました」とコメントを添えながら、メンバー全員で同所を満喫した様子も投稿されています。なお、CHAMAさんへのリプライの中には、4人でのプリクラを投稿する前から「プリクラを撮ったんですか?」という鋭い洞察のコメントも。2014年のクリスマスにも同じ場所でプリクラが撮影されていたため、コアなファンにとってはお馴染みだったようです。余談ですが、このプリクラが投稿される前日の18日には、全く別方面でBUMP OF CHICKENが話題になっていました。「おじさんのバンドが好き」という女の子が挙げた答えがBUMP OF CHICKENだった、という内容です。冷静に考えれば、活動20周年を超え、年齢的にもおじさんかもしれません……。しかし、Twitterには激震が走り、2万を超えるRTを記録しています。

容姿でも音楽性でもカリスマ的な地位を築いてきたBUMP OF CHICKEN。代表曲「天体観測」がリリースされたのは彼らが22歳のころ。その頃やそれ以前から応援しているファンにとっても、ちっとも変わらない印象のままなのは、こうやってメンバーたちの仲の良い交流がしばしば垣間見れるからかも?