英作家J・K・ローリングが世界中で旋風を巻き起こした児童向けファンタジー小説『ハリー・ポッターと賢者の石』が発表されたのは1997年。2001年には映画化もされ、小説のみならず映画でもシリーズが大成功を収めたが、第1巻発行から20周年を祝福し、新たに新刊2冊がリリースされるという。Us Weeklyによると、英出版元のブルームズベリー社が現地時間10月20日に新刊をリリースすると発表したという。1冊目のタイトルは『Harry Potter:A History of Magic − The Book of the Exhibition(原題)』。ホグワーツ魔法魔術学校のお馴染みのキャラクター達が学んできた様々な教科を通じて魔法の世界をファンに紹介するという。2冊目は『Harry Potter:A History of Magic − The Book of the Exhibition(原題)』というタイトルになり、錬金術、魔術、魔法生物など、神秘的な課題を掘り下げる内容になっているとのことだ。本著ではまた、天文学や闇の魔術の防衛術、占い学、薬草学などホグワーツで教えられている授業のレッスンプランが提供されるという。新著の発刊に合わせて、大英図書館では現地時間10月20日から2018年2月まで、「魔法の歴史」と題するハリー・ポッター展を開催する予定とのことだ。