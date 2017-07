人気ドラマ「Hawaii Five-O」の新キャストが発表された。このドラマでは、メインキャラクターのチン・ホー・ケリーを演じるダニエル・デイ・キムと、コノ・カラカウアを演じるグレイス・パークが、他の白人キャストとのギャラの格差を理由に降板を発表し、アジア系のキャストが不在になると批判を受けていた。

今回発表された新キャストは、テレビドラマ「New Girl/ダサかわ女子と三銃士」のミーガン・レイス、マイルズ・テラー主演映画『Thank You For Your Service』(2017年全米公開予定)のBeulah Koal、そしてシーズン2から純レギュラーとして出演し、その後番組を離れていたイアン・アンソニー・デイル。

ミーガンが演じるのは、警察学校退学し、ホテルのプールでライフガードをしているところをマクギャレットにスカウトされるトニ・レイという役どころ。Beulahが演じるのは元ネイビーシールズ隊員で、帰還後のキャリアをマクギャレットに相談し採用されるとのこと。イアンが演じるアダム・ノシムリが復帰することで、アジア系キャストが加わる事になる。

「Hawaii Five-O」シーズン8はアメリカで9月29日から放送予定。