☝︎やるだけやって…照れちゃう奴😚 DiorのLOVECHAINMOVIEに選んで頂きキーワードの”WHAT WOULD YOU DO FOR LOVE?愛のために何をする? をジョニーデップさんやナタリーポートマンさんも こたえてる中、優樹菜なりのこたえのムービー撮影をしてきました♥️是非チェックしてみてね🌈 お衣装はDiorのautumn・winterの 新作ドレス👗を。 朝などの番組で見れるカモです♥️☺️ たくさん写真ムービーとったので どんどんあっぷしーちゃおっと♬ #dior @dior

