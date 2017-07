オンライン動画配信サービス「Hulu」で、大人気パニック・サバイバル・ドラマ「ウォーキング・デッド」シーズン8を10月23日(月)から「Hulu」のFOXチャンネルで日本最速リアルタイム配信が決定した。

本作は、ベストセラーのアメリカン・コミックを原作にしたパニック・サバイバル・ドラマ。 2010年の放送開始以来、毎シーズン常に記録を塗り替え、アメリカで異例の高視聴率を記録し続けている。人気はアメリカのみならず、全世界からも注目を集め、日本でも社会現象に。各界の著名人にもファンが多く、安倍首相がファンであることを公言したことでも話題となった。”ウォーカー”と呼ばれるゾンビがはびこる廃墟と化した世界で、元保安官のリック率いる生存者たちが安住の地を求めて、脅威に立ち向かう姿を描く。過酷な状況下で、人々は理性や道徳心を保つことが出来るのか。葛藤しながらもがき苦しみ、想像を超える選択を迫られ続ける…極限状態に追い込まれた人間の心理を絶妙に描いていく。シーズン8では、リックたちが宿敵ニーガン率いる”救世主”とどう戦うのか、また複数のコミュニティーの力関係や思惑が複雑に絡み合う、壮絶な人間ドラマが見どころとなっている。

2016年に発表した「Hulu」年間視聴ランキングの海外ドラマ部門、スマートフォン視聴部門で第1位を獲得した「ウォーキング・デッド」待望のシーズン8をアメリカでの放送からわずか12時間後に配信。さらに、シーズン8は第1話がシリーズ通算100話目を迎える記念すべきシーズン!「Hulu」のFOXチャンネル「ウォーキング・デッド」シーズン8のリアルタイム配信を記念して、様々な企画を今後展開していく予定だ。

■「ウォーキング・デッド」シーズン8

2017年10月23日(月) 22:00配信スタート 毎週月曜 22:00〜ほか

※ シーズン8は全16話の予定です。前半8話は10月23日(月)から配信し、後半第9話目以降は2018年2月に配信再開予定です。

※ 配信スケジュールは、変更になる場合があります。

