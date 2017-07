「iPhone SEに新型は登場しない」という噂が報じられたばかりですが、それとは正反対に、『iPhone SE』のような安価なiPhoneが8月末に登場するとの噂が流れています。

8月末に発表される新型iPhone SEの価格

『iGeneration』が消息筋から得た情報によれば、Appleは直近で2つのイベントを計画。1つは10月の「iPhone 8」発表イベント、もう1つは8月末に予定されています。

この8月末のイベントでiPhone SEのような安価なiPhoneが発表される、とiGenerationは伝えています。

この新型iPhone SEのセールスポイントは「価格」。販売中のiPhone SEは32GBモデルが489ユーロ(約63,000円)ですが、新型iPhone SEは399ユーロ(約51,400円)〜になるとしています。

日本のApple Storeでは32GBモデルが44,800円、128GBモデルが49,800円で販売されているので、ユーロを日本円に変換すると新型iPhone SEの価格は高いです。

しかし国ごとに価格を調整すると考えられるので、399ユーロの情報が正しければ、日本でも新型iPhone SEは現行モデルより安くなるかもしれません。

新型iPhone SEのスペック

残念ながら、新型iPhone SEのスペック・仕様についてはまったく情報がありません。画面も4インチのままなのかは不明です。

5月には新型iPhone SE用かもしれないパーツの写真が公開されましたが、不自然な点があることも指摘されています。

→ 新型iPhone SEのパーツが流出?

Appleに関する噂を扱う大手サイト『9to5Mac』は、iPhone SEに小規模な変更を加えて値下げする可能性や、現行のiPhone SEを値下げする可能性がある、と指摘しています。

価格を安く抑えるためにも、新たなデザインで発表される可能性は低く、すでに発売されたiPhoneのデザインを活用するものと考えられます。

