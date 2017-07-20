〔地震〕宮城県中部、福島県浜通りで震度4、津波の心配なし(7/20)
気象庁によると、20日09:11頃、福島県沖を震源とするM5.6の地震があり、宮城県石巻市、福島県いわき市・広野町・楢葉町・富岡町・双葉町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：7月20日09:11頃
・震源地 ：福島県沖(北緯37.3度、東経141.6度)
・震源の深さ：約40km
・地震の規模：M5.6(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・宮城県 ：石巻市桃生町＊
・福島県 ：いわき市三和町、福島広野町下北迫大谷地原＊、楢葉町北田＊、富岡町本岡＊、双葉町両竹＊
【震度3】
・宮城県 ：宮城加美町中新田＊、色麻町四竈＊、涌谷町新町裏、栗原市築館＊、栗原市瀬峰＊、栗原市志波姫＊、栗原市若柳＊、登米市中田町、登米市豊里町＊、登米市米山町＊、登米市南方町＊、登米市迫町＊、宮城美里町木間塚＊、大崎市古川三日町、大崎市古川北町＊、大崎市松山＊、大崎市鹿島台＊、仙台空港、名取市増田＊、角田市角田＊、岩沼市桜＊、蔵王町円田＊、大河原町新南＊、宮城川崎町前川＊、丸森町鳥屋＊、亘理町下小路＊、山元町浅生原＊、仙台宮城野区五輪、仙台若林区遠見塚＊、石巻市大街道南＊、石巻市前谷地＊、塩竈市旭町＊、東松島市矢本＊、東松島市小野＊、松島町高城、利府町利府＊、大衡村大衡＊
・福島県 ：郡山市朝日、郡山市湖南町＊、白河市郭内、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市岩瀬支所＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、鏡石町不時沼＊、天栄村下松本＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、棚倉町棚倉中居野、石川町長久保＊、玉川村小高＊、平田村永田＊、浅川町浅川＊、古殿町松川新桑原＊、小野町小野新町＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、本宮市本宮＊、いわき市小名浜、いわき市平四ツ波＊、いわき市錦町＊、いわき市平梅本＊、相馬市中村＊、福島広野町下北迫苗代替＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、川内村上川内早渡＊、大熊町野上＊、浪江町幾世橋、葛尾村落合落合＊、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市鹿島区西町＊、南相馬市小高区＊、猪苗代町千代田＊
・岩手県 ：一関市花泉町＊
・茨城県 ：水戸市内原町＊、日立市助川小学校＊、日立市十王町友部＊、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、高萩市安良川＊、高萩市下手綱＊、北茨城市磯原町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、笠間市笠間＊、東海村東海＊、大子町池田＊、常陸大宮市山方＊、那珂市瓜連＊、土浦市常名、筑西市舟生、常総市新石下＊
・栃木県 ：大田原市湯津上＊、那須町寺子＊、市貝町市塙＊、高根沢町石末＊
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この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：7月20日09:11頃
・震源地 ：福島県沖(北緯37.3度、東経141.6度)
・震源の深さ：約40km
・地震の規模：M5.6(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・宮城県 ：石巻市桃生町＊
・福島県 ：いわき市三和町、福島広野町下北迫大谷地原＊、楢葉町北田＊、富岡町本岡＊、双葉町両竹＊
【震度3】
・宮城県 ：宮城加美町中新田＊、色麻町四竈＊、涌谷町新町裏、栗原市築館＊、栗原市瀬峰＊、栗原市志波姫＊、栗原市若柳＊、登米市中田町、登米市豊里町＊、登米市米山町＊、登米市南方町＊、登米市迫町＊、宮城美里町木間塚＊、大崎市古川三日町、大崎市古川北町＊、大崎市松山＊、大崎市鹿島台＊、仙台空港、名取市増田＊、角田市角田＊、岩沼市桜＊、蔵王町円田＊、大河原町新南＊、宮城川崎町前川＊、丸森町鳥屋＊、亘理町下小路＊、山元町浅生原＊、仙台宮城野区五輪、仙台若林区遠見塚＊、石巻市大街道南＊、石巻市前谷地＊、塩竈市旭町＊、東松島市矢本＊、東松島市小野＊、松島町高城、利府町利府＊、大衡村大衡＊
・福島県 ：郡山市朝日、郡山市湖南町＊、白河市郭内、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市岩瀬支所＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、鏡石町不時沼＊、天栄村下松本＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、棚倉町棚倉中居野、石川町長久保＊、玉川村小高＊、平田村永田＊、浅川町浅川＊、古殿町松川新桑原＊、小野町小野新町＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、本宮市本宮＊、いわき市小名浜、いわき市平四ツ波＊、いわき市錦町＊、いわき市平梅本＊、相馬市中村＊、福島広野町下北迫苗代替＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、川内村上川内早渡＊、大熊町野上＊、浪江町幾世橋、葛尾村落合落合＊、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市鹿島区西町＊、南相馬市小高区＊、猪苗代町千代田＊
・岩手県 ：一関市花泉町＊
・茨城県 ：水戸市内原町＊、日立市助川小学校＊、日立市十王町友部＊、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、高萩市安良川＊、高萩市下手綱＊、北茨城市磯原町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、笠間市笠間＊、東海村東海＊、大子町池田＊、常陸大宮市山方＊、那珂市瓜連＊、土浦市常名、筑西市舟生、常総市新石下＊
・栃木県 ：大田原市湯津上＊、那須町寺子＊、市貝町市塙＊、高根沢町石末＊
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