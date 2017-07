「EXILE」「三代目J Soul Brothers」らが所属するLDHと日本テレビによるエンタテインメントプロジェクトの劇場版最新作「HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY」の公開を記念し、劇場版第1作「HiGH&LOW THE MOVIE」とドラマ版「HiGH&LOW」シーズン1&2が、8月1日からdTVで配信されることが決定した。

ドラマや映画、ライブツアーなどさまざまな形態を用いて、「山王連合会」「WhiteRascals」「鬼邪高校」「RUDEBOYS」「達磨一家」の5つのチームが競い合う「SWORD地区」で起こる一大抗争を描いた本シリーズ。劇場版第2作では、そこへ悪名高いスカウト集団「DOUBT」、武闘派集団「プリズンギャング」、カジノ建設を目論む反社会組織「九龍グループ」、その陰謀を暴こうとする琥珀、九十九、雨宮兄弟が入り乱れ、未曾有の緊張状態へと突入するさまを映し出す。

「HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY」は岩田剛典、鈴木伸之、窪田正孝、中村蒼、白濱亜嵐ら100人以上のキャストが共演し、8月19日から全国で公開される。なおdTVでは、本シリーズキャストによる音楽ライブのダイジェスト版や、EXILE TRIBE出演の映画・ドラマ・ライブ・MVなど約660作品を配信中。