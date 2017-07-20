Apple、「iOS 10」「macOS Sierra」「watchOS 3」のアップデート公開
米Appleは7月19日 (現地時間)、iOS 10、macOS Sierra、watchOS 3、tvOS 10のアップデートをリリースした。
アップデートすると「iOS 10.3.3」「macOS Sierra 10.12.6」「watchOS 3.2.3 」「tvOS 10.2.2」になる。リリースノートによると、いずれもバグの修正、セキュリティや安定性の向上、互換性を改善するアップデートだ。 macOS 10.12.6は、アプリケーションのパフォーマンスを改善した「iTunes 12.6.2」を含む。
Appleは秋に「iOS 11」「macOS High Sierra」「watchOS 4」「tvOS 11」をリリースして、プラットフォームのメジャーアップデートを行う。開発者向けプレビュープログラムにおける新機能の提供はすでに次期メジャーアップデートへと移行しており、今後iOS 10、macOS Sierra、watchOS 3、tvOS 10のアップデートはセキュリティやバグの修正、パフォーマンスの改善のみになる可能性が高い。
アップデートすると「iOS 10.3.3」「macOS Sierra 10.12.6」「watchOS 3.2.3 」「tvOS 10.2.2」になる。リリースノートによると、いずれもバグの修正、セキュリティや安定性の向上、互換性を改善するアップデートだ。 macOS 10.12.6は、アプリケーションのパフォーマンスを改善した「iTunes 12.6.2」を含む。
Appleは秋に「iOS 11」「macOS High Sierra」「watchOS 4」「tvOS 11」をリリースして、プラットフォームのメジャーアップデートを行う。開発者向けプレビュープログラムにおける新機能の提供はすでに次期メジャーアップデートへと移行しており、今後iOS 10、macOS Sierra、watchOS 3、tvOS 10のアップデートはセキュリティやバグの修正、パフォーマンスの改善のみになる可能性が高い。