今ある職業の49%が

AIに奪われうる

01.

AIの導入によって

人間の商談力がより上がるから

02.

AIには収集できない情報を

人間は感じ取れるから

03.

感情の機微を読み取るのは

人間ならではのスキルだから

