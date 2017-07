◆雨宮兄弟にスポットを当てた「HiGH&LOW THE RED RAIN」

◆新たなスペシャル映像も

◆斎藤工 コメント

【HiGH&LOW/モデルプレス=7月20日】8月11日の日本テレビ系「金曜ロードSHOW!」では、エンタテインメントプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの中でも人気が高い“雨宮兄弟”にフォーカスした「HiGH&LOW THE MOVIE 特別版 from THE RED RAIN」をテレビ初放送する。「HiGH&LOW」は、男たちの闘いと家族や仲間との絆・友情を壮大なスケールで描いたエンタテインメントプロジェクト。2016年10月に公開された映画第2弾「HiGH&LOW THE RED RAIN」は、シリーズの中でも絶大な人気を誇る、TAKAHIRO、登坂広臣、斎藤工演じる、雨宮3兄弟を主役に、華麗なアクションに加えて次第に明かされる兄弟の過去と真実の物語が胸を打つ感動的な物語。今回、新作「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開)の公開に先駆け、「HiGH&LOW THE RED RAIN」に新たに撮影したスペシャル映像と新作の先出し映像を盛り込んだ特別版として放送される。新たなスペシャル映像では、「HiGH&LOW THE RED RAIN」で斎藤演じる、行方不明の長男・尊龍(タケル)と、尊龍の行方の手掛かりを握る少女・愛華(吉本実憂)との過去の関係をより深く描いており、斎藤は「時間を空けて、またこの作品に関われたことが嬉しかったですし、衣装や装備を身に着けていくことで、不思議と尊龍に戻っていく感覚が心地よかったです」とコメントを寄せた。また、「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」の初出し映像では、新作の迫力満点のカー&バイクアクションと、SWORD地区での新たな敵対組織との闘いの中で、男たちのチームを超えた友情ドラマの一部が独占初解禁される。「HiGH&LOW THE MOVIE 特別版 from THE RED RAIN」は8月11日よる9時より放送。(modelpress編集部)時間を空けて、またこの作品に関われたことが嬉しかったですし、衣装や装備を身に着けていくことで、不思議と尊龍に戻っていく感覚が心地よかったです。愛華役の吉本実憂さんとも、また共演させていただき、懐かしい気もしましたし、さらに成長してスケールが大きくなった愛華に出会えたように思いました。この作品は雨宮兄弟の深い絆を強く描いており、ぜひご家族で、仲間と、恋人と、もちろんお 1人でも、多くの方々にこの作品を受け取っていただきたいと思います。【Not Sponsored 記事】