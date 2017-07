Image: Gizmodo US



iOS 11になったら、ゴジラ目線で街を見下ろしてやりましょう。

Apple(アップル)の開発者会議「WWDC」のキーノートで発表された、開発者向けARツール「ARKit」。Appleは、「世界最大のARプラットフォームになる」と宣言し、ARに本気で取り組む姿勢を見せました。ステージでのデモは盛り上がりましたね。

そんなARKitを使った、iOS 11の目玉であろうはずなのに、話題になっていない隠し(?)機能がありました。Appleの「マップ」アプリのVR機能です。



Image: Gizmodo US



この新機能は、iOS 11ベータ2の開発者向けビルドでデベロッパーのFelix Lapalme氏が発見(この機能はその後のパブリックベータ版でも確認されています)。彼はTwitterにその機能を紹介する動画を投稿しています。

VR対応したのは、Appleの「マップ」アプリ内の主要都市を3D表示し街を上空から見下ろすことができる「Flyover」機能。VRモードでiPhone端末の向きや動きに合わせてマップも動き、まさにゴジラ目線で世界の街を歩き回れることが確認できます。

So.. Apple put an awesome VR mode in Apple Maps (powered by ARKit) and didn’t even talk about it in the Keynote ? Wow pic.twitter.com/2ZBBXj4NYM