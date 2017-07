アクションスターとして知られる ブルース・リー の新たな伝記映画「Birth of the Dragon」の予告編映像がYouTubeで公開されています。ブルース・リーの伝記映画としては、リンダ夫人の著書「ブルース・リー・ストーリー」と映画「燃えよドラゴン」のロバート・クローズ監督の著書「Bruce Lee: The Beginning」の2冊をもとに作られた「ドラゴン/ブルース・リー物語」をはじめ何作品か存在しますが、「Birth of the Dragon」はブルース・リーが截拳道(ジークンドー)を始めるきっかけになった、ウォン・ジャックマンとの戦いが中心として描かれます。BIRTH OF THE DRAGON - OFFICIAL TRAILER (2017) - YouTube黒塗りの車から引きずり下ろされた男性に暴行を加える集団。そこにふらりと現れたのがブルース・リー。得意の武術で男たちをなぎ倒していきます。リーはサンフランシスコでカンフー道場を開いていて、オリンピックで、あるいはストリートで通用する生徒を育てていました。そんなリーのもとに海を渡ってやってきたのがウォン・ジャックマン。リーの試合を観戦して、その技術を高く評価するウォンでしたが、1つだけ限界があると指摘。「何?」と聞き返すリー。「君自身だ」ウォンも相当の手練れ2人が戦うことになるのは必然でした鍛えるリーそしてルールなし、時間無制限の戦いの幕が上がります……。映画「Birth of the Dragon」は トロント国際映画祭 で2016年9月13日に上映されていて、アメリカの公開は2017年8月25日。日本での公開予定は今のところ不明です。