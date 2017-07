01.

「もっと〇〇して」という要求

02.

他の人とのSEX願望

03.

パートナーに対する身内の評判

04.

過去の交際歴、セックス経験

05.

相手を置き去りにした物言い

06.

元カレへの感情や現在の関係性

