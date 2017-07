【AFP=時事】世界で最も北にある長崎県対馬沖のサンゴ礁で、海水の上昇が原因とみられる白化現象が確認された。調査に当たった研究チームの代表が18日、明らかにした。



国立環境研究所(Japan's National Institute for Environmental Studies)生物・生態系環境研究センター(Center for Environmental Biology and Ecosystem Studies)の山野博哉(Hiroya Yamano)センター長率いる研究チームが昨年12月に行った調査の際、サンゴ礁のおよそ30%で白化が確認されたという。

【翻訳編集】AFPBB News