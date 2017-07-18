長崎の対馬沖で2016年1月に撮影された白化する前のサンゴ礁（左）と、2016年12月に撮影された白化した後のサンゴ礁（右）を並べた写真。国立環境研究所提供（2017年7月18日提供）。(c)AFP＝時事/AFPBB News

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【AFP＝時事】世界で最も北にある長崎県対馬沖のサンゴ礁で、海水の上昇が原因とみられる白化現象が確認された。調査に当たった研究チームの代表が18日、明らかにした。

　国立環境研究所（Japan's National Institute for Environmental Studies）生物・生態系環境研究センター（Center for Environmental Biology and Ecosystem Studies）の山野博哉（Hiroya Yamano）センター長率いる研究チームが昨年12月に行った調査の際、サンゴ礁のおよそ30％で白化が確認されたという。
【翻訳編集】AFPBB News