世界最北のサンゴ礁で白化現象

【AFP＝時事】世界で最も北にある長崎県対馬沖のサンゴ礁で、海水の上昇が原因とみられる白化現象が確認された。調査に当たった研究チームの代表が18日、明らかにした。



国立環境研究所（Japan's National Institute for Environmental Studies）生物・生態系環境研究センター（Center for Environmental Biology and Ecosystem Studies）の山野博哉（Hiroya Yamano）センター長率いる研究チームが昨年12月に行った調査の際、サンゴ礁のおよそ30％で白化が確認されたという。

【翻訳編集】AFPBB News