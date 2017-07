米テレビ界のアカデミー賞にあたる祭典、第69回プライムタイム・エミー賞のノミネーションが7月13日(現地時間)に発表された。

ドラマシリーズ部門では、J・J・エイブラムス制作総指揮の近未来サスペンス超大作「ウエストワールド」(HBO)が、作品賞・主演男優賞を含む最多22ノミネート。同部門の作品賞には、「ウエストワールド」に次いで18ノミネートを獲得したNetflixのSFスリラー「ストレンジャー・シングス 未知の世界」や、同じくNetflixオリジナルドラマで、20世紀後半を彩る歴史的事件を背景に英国君主エリザベス2世の葛藤(かっとう)を描いた「ザ・クラウン」、誕生日が同じ36歳の男女3人が織りなすヒューマンドラマ「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)など5作品が初ノミネートを果たした。

リミテッドシリーズ/テレビムービー部門の主演男優賞ならびに主演女優賞には、ベネディクト・カンバーバッチ(「SHERLOCK シャーロック」)、ロバート・デ・ニーロ(「嘘の天才 史上最大の金融詐欺」)、ユアン・マクレガー(「FARGO ファーゴ2」)、ニコール・キッドマン(「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」)、スーザン・サランドン(「フュード 確執 ベティvsジョーン」)といったそうそうたる面々が名を連ねた。

また、米NBCの長寿コメディ番組「サタデーナイト・ライブ」が、「ウエストワールド」と並ぶ22ノミネートを獲得。バラエティコメディシリーズ部門作品賞をはじめ、米大統領選をネタにした傑作コントの数々でドナルド・トランプ米大統領を熱演したアレック・ボールドウィンとヒラリー・クリントン役を演じたケイト・マッキノンが、コメディシリーズ部門助演男優賞と助演女優賞にそれぞれノミネートされた。

第69回エミー賞授賞式は9月17日(現地時間)、米ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで開催される。

各部門の主要なノミネートは以下の通り。

<ドラマシリーズ部門>

■作品賞

「ベター・コール・ソウル」(AMC)

「ザ・クラウン」(Netflix)

「The Handmaid's Tale(原題)」(Hulu)

「ハウス・オブ・カード 野望の階段」(Netflix)

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(Netflix)

「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)

「ウエストワールド」(HBO)

■主演男優賞

スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)

アンソニー・ホプキンス「ウエストワールド」(HBO)

ボブ・オデンカーク「ベター・コール・ソウル」(AMC)

マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」(FX Networks)

リーブ・シュレイバー「レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー」

ケビン・スペイシー「ハウス・オブ・カード 野望の階段」(Netflix)

マイロ・ビンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)

■主演女優賞

ビオラ・デイビス「殺人を無罪にする方法」(ABC)

クレア・フォイ「ザ・クラウン」(Netflix)

エリザベス・モス「The Handmaid's Tale(原題)」(Hulu)

ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」(FX Networks)

エバン・レイチェル・ウッド「ウエストワールド」(HBO)

ロビン・ライト「ハウス・オブ・カード 野望の階段」(Netflix)

<コメディシリーズ部門>

■作品賞

「アトランタ(原題)」(FX Networks)

「Black-ish(原題)」(ABC)

「マスター・オブ・ゼロ」(Netflix)

「モダン・ファミリー」(ABC)

「シリコン・バレー」(HBO)

「アンブレイカブル・キミー・シュミット」(Netflix)

「Veep ヴィ―プ」(HBO)

■主演男優賞

アンソニー・アンダーソン「Black-ish(原題)」(ABC)

アジズ・アンサリ「マスター・オブ・ゼロ」(Netflix)

ザック・ガリフィアナキス「Baskets(原題)」(FX Networks)

ドナルド・グローバー「アトランタ(原題)」(FX Networks)

ウィリアム・H・メイシー「シェイムレス 俺たちに恥はない」(Showtime)

ジェフリー・タンバー「トランスペアレント」(Amazon)

■主演女優賞

パメラ・アドロン「Better Things(原題)」(FX Networks)

ジェーン・フォンダ「グレイス&フランキー」(Netflix)

アリソン・ジャネイ「Mom(原題)」(CBS)

エリー・ケンパー「アンブレイカブル・キミー・シュミット」(Netflix)

ジュリア・ルイス=ドレイファス「Veep ヴィ―プ」(HBO)

トレイシー・エリス・ロス「Black-ish(原題)」(ABC)

リリー・トムリン「グレイス&フランキー」(Netflix)

<リミテッドシリーズ/テレビムービー部門>

■リミテッドシリーズ作品賞

「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」(HBO)

「FARGO ファーゴ2」(FX Networks)

「Feud: Bette and Joan(原題)」(FX Networks)

「ジーニアス:世紀の天才 アインシュタイン」(ナショナル ジオグラフィック)

「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」(HBO)

■テレビムービー作品賞

「ブラック・ミラー」シーズン3第4話「サン・ジュニペロ」(Netflix)

「Dolly Parton's Christmas Of Many Colors(原題)」(NBC)

「The Immortal Life Of Henrietta Lacks(原題)」(HBO)

「SHERLOCK シャーロック」シーズン4第1話「臥(ふ)せる探偵」(PBS)

「嘘の天才 史上最大の金融詐欺」(HBO)

■主演男優賞

リズ・アーメッド「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」(HBO)

ベネディクト・カンバーバッチ「SHERLOCK シャーロック」シーズン4第1話「臥(ふ)せる探偵」(PBS)

ロバート・デ・ニーロ「嘘の天才 史上最大の金融詐欺」(HBO)

ユアン・マクレガー「FARGO ファーゴ2」(FX Networks)

ジェフリー・ラッシュ「ジーニアス:世紀の天才 アインシュタイン」(ナショナル ジオグラフィック)

ジョン・タトゥーロ「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」(HBO)

■主演女優賞

キャリー・クーン「FARGO ファーゴ2」(FX Networks)

フェリシティ・ハフマン「アメリカン・クライム」(ABC)

ニコール・キッドマン「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」(HBO)

ジェシカ・ラング「フュード 確執 ベティvsジョーン」(FX Networks)

スーザン・サランドン「フュード 確執 ベティvsジョーン」(FX Networks)

リース・ウィザースプーン「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」(HBO)