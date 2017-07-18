米テレビ界のアカデミー賞にあたる祭典、第69回プライムタイム・エミー賞のノミネーションが7月13日（現地時間）に発表された。

ドラマシリーズ部門では、J・J・エイブラムス制作総指揮の近未来サスペンス超大作「ウエストワールド」（HBO）が、作品賞・主演男優賞を含む最多22ノミネート。同部門の作品賞には、「ウエストワールド」に次いで18ノミネートを獲得したNetflixのSFスリラー「ストレンジャー・シングス 未知の世界」や、同じくNetflixオリジナルドラマで、20世紀後半を彩る歴史的事件を背景に英国君主エリザベス2世の葛藤（かっとう）を描いた「ザ・クラウン」、誕生日が同じ36歳の男女3人が織りなすヒューマンドラマ「THIS IS US 36歳、これから」（NBC）など5作品が初ノミネートを果たした。

リミテッドシリーズ／テレビムービー部門の主演男優賞ならびに主演女優賞には、ベネディクト・カンバーバッチ（「SHERLOCK シャーロック」）、ロバート・デ・ニーロ（「嘘の天才 史上最大の金融詐欺」）、ユアン・マクレガー（「FARGO ファーゴ2」）、ニコール・キッドマン（「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」）、スーザン・サランドン（「フュード 確執 ベティvsジョーン」）といったそうそうたる面々が名を連ねた。

また、米NBCの長寿コメディ番組「サタデーナイト・ライブ」が、「ウエストワールド」と並ぶ22ノミネートを獲得。バラエティコメディシリーズ部門作品賞をはじめ、米大統領選をネタにした傑作コントの数々でドナルド・トランプ米大統領を熱演したアレック・ボールドウィンとヒラリー・クリントン役を演じたケイト・マッキノンが、コメディシリーズ部門助演男優賞と助演女優賞にそれぞれノミネートされた。

第69回エミー賞授賞式は9月17日（現地時間）、米ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで開催される。

各部門の主要なノミネートは以下の通り。

＜ドラマシリーズ部門＞

■作品賞

「ベター・コール・ソウル」（AMC）

「ザ・クラウン」（Netflix）

「The Handmaid's Tale（原題）」（Hulu）

「ハウス・オブ・カード 野望の階段」（Netflix）

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」（Netflix）

「THIS IS US 36歳、これから」（NBC）

「ウエストワールド」（HBO）

■主演男優賞

スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」（NBC）

アンソニー・ホプキンス「ウエストワールド」（HBO）

ボブ・オデンカーク「ベター・コール・ソウル」（AMC）

マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」（FX Networks）

リーブ・シュレイバー「レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー」

ケビン・スペイシー「ハウス・オブ・カード 野望の階段」（Netflix）

マイロ・ビンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」（NBC）

■主演女優賞

ビオラ・デイビス「殺人を無罪にする方法」（ABC）

クレア・フォイ「ザ・クラウン」（Netflix）

エリザベス・モス「The Handmaid's Tale（原題）」（Hulu）

ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」（FX Networks）

エバン・レイチェル・ウッド「ウエストワールド」（HBO）

ロビン・ライト「ハウス・オブ・カード 野望の階段」（Netflix）

＜コメディシリーズ部門＞

■作品賞

「アトランタ（原題）」（FX Networks）

「Black-ish（原題）」（ABC）

「マスター・オブ・ゼロ」（Netflix）

「モダン・ファミリー」（ABC）

「シリコン・バレー」（HBO）

「アンブレイカブル・キミー・シュミット」（Netflix）

「Veep ヴィ―プ」（HBO）

■主演男優賞

アンソニー・アンダーソン「Black-ish（原題）」（ABC）

アジズ・アンサリ「マスター・オブ・ゼロ」（Netflix）

ザック・ガリフィアナキス「Baskets（原題）」（FX Networks）

ドナルド・グローバー「アトランタ（原題）」（FX Networks）

ウィリアム・H・メイシー「シェイムレス 俺たちに恥はない」（Showtime）

ジェフリー・タンバー「トランスペアレント」（Amazon）

■主演女優賞

パメラ・アドロン「Better Things（原題）」（FX Networks）

ジェーン・フォンダ「グレイス＆フランキー」（Netflix）

アリソン・ジャネイ「Mom（原題）」（CBS）

エリー・ケンパー「アンブレイカブル・キミー・シュミット」（Netflix）

ジュリア・ルイス＝ドレイファス「Veep ヴィ―プ」（HBO）

トレイシー・エリス・ロス「Black-ish（原題）」（ABC）

リリー・トムリン「グレイス＆フランキー」（Netflix）

＜リミテッドシリーズ／テレビムービー部門＞

■リミテッドシリーズ作品賞

「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」（HBO）

「FARGO ファーゴ2」（FX Networks）

「Feud: Bette and Joan（原題）」（FX Networks）

「ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン」（ナショナル ジオグラフィック）

「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」（HBO）

■テレビムービー作品賞

「ブラック・ミラー」シーズン3第4話「サン・ジュニペロ」（Netflix）

「Dolly Parton's Christmas Of Many Colors（原題）」（NBC）

「The Immortal Life Of Henrietta Lacks（原題）」（HBO）

「SHERLOCK シャーロック」シーズン4第1話「臥（ふ）せる探偵」（PBS）

「嘘の天才 史上最大の金融詐欺」（HBO）

■主演男優賞

リズ・アーメッド「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」（HBO）

ベネディクト・カンバーバッチ「SHERLOCK シャーロック」シーズン4第1話「臥（ふ）せる探偵」（PBS）

ロバート・デ・ニーロ「嘘の天才 史上最大の金融詐欺」（HBO）

ユアン・マクレガー「FARGO ファーゴ2」（FX Networks）

ジェフリー・ラッシュ「ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン」（ナショナル ジオグラフィック）

ジョン・タトゥーロ「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」（HBO）

■主演女優賞

キャリー・クーン「FARGO ファーゴ2」（FX Networks）

フェリシティ・ハフマン「アメリカン・クライム」（ABC）

ニコール・キッドマン「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」（HBO）

ジェシカ・ラング「フュード 確執 ベティvsジョーン」（FX Networks）

スーザン・サランドン「フュード 確執 ベティvsジョーン」（FX Networks）

リース・ウィザースプーン「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」（HBO）