エミー賞ノミネート発表 「ウエストワールド」「SNL」が最多22ノミネート
米テレビ界のアカデミー賞にあたる祭典、第69回プライムタイム・エミー賞のノミネーションが7月13日（現地時間）に発表された。
ドラマシリーズ部門では、J・J・エイブラムス制作総指揮の近未来サスペンス超大作「ウエストワールド」（HBO）が、作品賞・主演男優賞を含む最多22ノミネート。同部門の作品賞には、「ウエストワールド」に次いで18ノミネートを獲得したNetflixのSFスリラー「ストレンジャー・シングス 未知の世界」や、同じくNetflixオリジナルドラマで、20世紀後半を彩る歴史的事件を背景に英国君主エリザベス2世の葛藤（かっとう）を描いた「ザ・クラウン」、誕生日が同じ36歳の男女3人が織りなすヒューマンドラマ「THIS IS US 36歳、これから」（NBC）など5作品が初ノミネートを果たした。
リミテッドシリーズ／テレビムービー部門の主演男優賞ならびに主演女優賞には、ベネディクト・カンバーバッチ（「SHERLOCK シャーロック」）、ロバート・デ・ニーロ（「嘘の天才 史上最大の金融詐欺」）、ユアン・マクレガー（「FARGO ファーゴ2」）、ニコール・キッドマン（「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」）、スーザン・サランドン（「フュード 確執 ベティvsジョーン」）といったそうそうたる面々が名を連ねた。
また、米NBCの長寿コメディ番組「サタデーナイト・ライブ」が、「ウエストワールド」と並ぶ22ノミネートを獲得。バラエティコメディシリーズ部門作品賞をはじめ、米大統領選をネタにした傑作コントの数々でドナルド・トランプ米大統領を熱演したアレック・ボールドウィンとヒラリー・クリントン役を演じたケイト・マッキノンが、コメディシリーズ部門助演男優賞と助演女優賞にそれぞれノミネートされた。
第69回エミー賞授賞式は9月17日（現地時間）、米ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで開催される。
各部門の主要なノミネートは以下の通り。
＜ドラマシリーズ部門＞
■作品賞
「ベター・コール・ソウル」（AMC）
「ザ・クラウン」（Netflix）
「The Handmaid's Tale（原題）」（Hulu）
「ハウス・オブ・カード 野望の階段」（Netflix）
「ストレンジャー・シングス 未知の世界」（Netflix）
「THIS IS US 36歳、これから」（NBC）
「ウエストワールド」（HBO）
■主演男優賞
スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」（NBC）
アンソニー・ホプキンス「ウエストワールド」（HBO）
ボブ・オデンカーク「ベター・コール・ソウル」（AMC）
マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」（FX Networks）
リーブ・シュレイバー「レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー」
ケビン・スペイシー「ハウス・オブ・カード 野望の階段」（Netflix）
マイロ・ビンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」（NBC）
■主演女優賞
ビオラ・デイビス「殺人を無罪にする方法」（ABC）
クレア・フォイ「ザ・クラウン」（Netflix）
エリザベス・モス「The Handmaid's Tale（原題）」（Hulu）
ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」（FX Networks）
エバン・レイチェル・ウッド「ウエストワールド」（HBO）
ロビン・ライト「ハウス・オブ・カード 野望の階段」（Netflix）
＜コメディシリーズ部門＞
■作品賞
「アトランタ（原題）」（FX Networks）
「Black-ish（原題）」（ABC）
「マスター・オブ・ゼロ」（Netflix）
「モダン・ファミリー」（ABC）
「シリコン・バレー」（HBO）
「アンブレイカブル・キミー・シュミット」（Netflix）
「Veep ヴィ―プ」（HBO）
■主演男優賞
アンソニー・アンダーソン「Black-ish（原題）」（ABC）
アジズ・アンサリ「マスター・オブ・ゼロ」（Netflix）
ザック・ガリフィアナキス「Baskets（原題）」（FX Networks）
ドナルド・グローバー「アトランタ（原題）」（FX Networks）
ウィリアム・H・メイシー「シェイムレス 俺たちに恥はない」（Showtime）
ジェフリー・タンバー「トランスペアレント」（Amazon）
■主演女優賞
パメラ・アドロン「Better Things（原題）」（FX Networks）
ジェーン・フォンダ「グレイス＆フランキー」（Netflix）
アリソン・ジャネイ「Mom（原題）」（CBS）
エリー・ケンパー「アンブレイカブル・キミー・シュミット」（Netflix）
ジュリア・ルイス＝ドレイファス「Veep ヴィ―プ」（HBO）
トレイシー・エリス・ロス「Black-ish（原題）」（ABC）
リリー・トムリン「グレイス＆フランキー」（Netflix）
＜リミテッドシリーズ／テレビムービー部門＞
■リミテッドシリーズ作品賞
「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」（HBO）
「FARGO ファーゴ2」（FX Networks）
「Feud: Bette and Joan（原題）」（FX Networks）
「ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン」（ナショナル ジオグラフィック）
「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」（HBO）
■テレビムービー作品賞
「ブラック・ミラー」シーズン3第4話「サン・ジュニペロ」（Netflix）
「Dolly Parton's Christmas Of Many Colors（原題）」（NBC）
「The Immortal Life Of Henrietta Lacks（原題）」（HBO）
「SHERLOCK シャーロック」シーズン4第1話「臥（ふ）せる探偵」（PBS）
「嘘の天才 史上最大の金融詐欺」（HBO）
■主演男優賞
リズ・アーメッド「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」（HBO）
ベネディクト・カンバーバッチ「SHERLOCK シャーロック」シーズン4第1話「臥（ふ）せる探偵」（PBS）
ロバート・デ・ニーロ「嘘の天才 史上最大の金融詐欺」（HBO）
ユアン・マクレガー「FARGO ファーゴ2」（FX Networks）
ジェフリー・ラッシュ「ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン」（ナショナル ジオグラフィック）
ジョン・タトゥーロ「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」（HBO）
■主演女優賞
キャリー・クーン「FARGO ファーゴ2」（FX Networks）
フェリシティ・ハフマン「アメリカン・クライム」（ABC）
ニコール・キッドマン「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」（HBO）
ジェシカ・ラング「フュード 確執 ベティvsジョーン」（FX Networks）
スーザン・サランドン「フュード 確執 ベティvsジョーン」（FX Networks）
リース・ウィザースプーン「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」（HBO）