姉と☺️ みんなでご飯行ったのって何年ぶりだろう? ・ #いつもお姉ちゃんの方が妹に間違えられる #菊地亜美さんですか?ってよく言われるらしいんだけど #それはちょっと腑に落ちない 笑 #菊地家

A post shared by 菊地亜美 Ami Kikuchi (@amikikuchi0905) on Jul 17, 2017 at 10:05pm PDT