女優のミシェル・ウィリアムズが、現地時間15日にイタリアのローマで素性の明らかになっていない男性と一緒にいるところを目撃された。

ミシェルは現在、映画『All The Money In the World』(12月8日全米公開)の撮影でローマに滞在中だとのこと。ミシェルは現地時間15日に男性と手を繋ぎながら、カンポ・デ・フィオーリのストリートマーケットを歩いているところを目撃された。2人はキスしているところも写真に収められている。また、ミシェルの11歳のマチルダちゃんも一緒だったそうだ。

ミシェルは2008年に亡くなった俳優のヒース・レジャーさんとの間にマチルダちゃんを授かっており、これまで俳優のジェイソン・シーゲルやコンテンポラリーアーティストのダスティン・イエリングと交際。2015年には小説家のジョナサン・サフラン・フォアと熱愛を伝えられていた。