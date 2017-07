次期新型iPhoneとなる「 iPhone 8 」はiPhone10周年を記念して 3つのモデル が登場するといわれています。iPhone 8について数々のうわさが飛び交う中、世界有数の経済ニュースメディアの Forbes が、サプライチェーンからiPhone 8のCADファイルを入手することに成功。ForbesはiPhoneケース会社の協力のもと、「確定版」というiPhone 8の実際のデザインを示すレンダリング画像を作成して公開しています。iPhone 8 Exclusive: Apple's New Design 'Confirmed'https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2017/07/16/iphone-8-design-camera-specs-price-release/ForbesとiPhoneケース会社The Nodus Collectionが独自に入手したCADファイルから作成されたiPhone 8の確定版デザインがコレ。前面はこれまでの リーク の通り、ほとんどベゼルのないデザインで、上部にはディスプレイの一部を切り欠いて、フロントカメラやセンサーが横一列に並んでいます。ホームボタンも廃止されていることから、ディスプレイ上に仮想ホームボタンやその他機能が表示される「ファンクションエリア」が導入されることを示しているとのこと。音量ボタン・ミュートスイッチの配置は従来のiPhone 7などと同じになっているようです。iPhone 7 Plusには横並びの「デュアルカメラ」が搭載されていますが、iPhone 8は縦一列のデュアルカメラに変更となる模様。これはAppleが以前から準備している「AR機能」を意識したもので、本体を横向きにして使うことが多くなると予想されるAR機能を、より効果的に動作できるものと見られています。また、iPhone 8からは充電ポートがLightningからUSB-Type-Cに変更されるとリークされていましたが、このレンダリング画像からは見えないものの、充電ポートはLightningのままで、イヤホンジャックがないのもiPhone 7と同じとのこと。Forbesが「最も大きな変更点」として注目しているのが、前から見て右側面にある電源ボタンが約2倍に巨大化していること。正面のホームボタンが撤廃されているため、「ファンクションエリア」に指紋認証センサーが内蔵されている可能性はまだ否定できませんが、Xperiaのように電源ボタンに指紋認証(Touch ID)を組み込んでいる可能性が浮上しています。すでにAppleは電源ボタンにTouch IDを搭載するための特許も取得しているとのこと。ちなみに、iPhone 8ではTouch IDを廃止して3D顔認証機能を搭載するといううわさも報じられています。次期iPhoneはTouch IDの代わりに3D顔認証機能を搭載かと報じられる - GIGAZINE横から見るとこんな感じで、カメラ部分は出っ張りのある設計になっているようです。なお、レンダリング画像からはバッテリー容量やA11チップの性能などのスペックなどは不明であり、Appleからの正式な発表が待たれますが、iPhoneの生産が遅れているとの新しい報道も出ています。中国のEconomic Daily Newsによると、iPhoneの主要ODMであるFoxconnとPegatronは、iPhone 8向け有機ELディスプレイの大量生産を保証できる水準に達していないとのこと。その結果、有機ELディスプレイ搭載モデルのiPhone 8の出荷は、11月〜12月まで遅れると予想されています。Production of OLED-version iPhone delayed, says paperhttp://www.digitimes.com/news/a20170717VL201.html