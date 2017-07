2017年6月に開催された世界最大のゲーム見本市であるE3 2017の中で、「 伝説のクソゲー 」により企業そのものが崩壊の危機にまで瀕したアタリが、新しいプロダクトを開発中であることを明かしました。開発中というプロダクトの詳細は一切が不明だったのですが、新型ゲーム機「Ataribox」として、端末のデザインが初公開されました。First look: Ataribox designhttp://mailchi.mp/fe72ea5be6f5/first-look-ataribox-designAtari offers first look at the Ataribox - Polygonhttps://www.polygon.com/2017/7/17/15982212/ataribox-console-atari-design-picturesアタリが開発中の新型ゲーム機「Ataribox」は、過去のアタリゲーム機のデザインにならって木製・リブドラインなどのデザイン要素を盛り込んだものとなっています。以下はAtariboxのイメージ写真で、表面には洗練されたリブドラインが流れており、フロント部分は木製となっています。フロント部分は木製のものの他に、ガラス製のものもあるとのこと。なお、ガラスパネルはブラックとレッドの2色展開になる予定です。その他、フロントパネルにはアタリのロゴやインジケーターランプが配置されています。背面にはHDMIポート・USBポート×4・SDカードスロットなお、アタリは「クラシックなゲームコンテンツを提供する一方で、最新のゲームコンテンツも提供していく予定」としており、最新ゲーム機はニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータのような過去にリリースされたゲームがプレイできるだけの端末ではなく、最新のゲームもプレイできるものになっているようです。ただし、アタリは「我々はユーザーの皆さまが、このゲーム機のスペックやゲーム、機能、価格、発売時期などについての詳細を求めていることは重々承知しており、意図的にじらしているわけではありません。しかし、正しい順序で開発を進めていきたいと思っており、Atariboxを完成させるにあたっては、段階的に情報を公開し、その過程でAtariコミュニティーの意見にしっかり耳を傾けることにしました」と記しています。