¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¼¡¼½¸ÃæÎÏ¤Èºî¶È¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡ÖºÇ¶¯¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¡×6Áª
ºÇ¶á¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¥·¡¼¥ó¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¿Ê²½·¿¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¿Ä¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÅö¤¿¤êÁ°¡£³Æ¼Ò¤È¤â°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Êµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê6ËÜ¤ò¾Ò²ð¡£°ìÅÙ»È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤½¤Î£±¡Û
¾Ã¤·¥´¥à¤Þ¤Ç¿Ê²½! ºÇ¶¯¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¥·¥ã¡¼¥×
¥¼¥Ö¥é
¥Ç¥ë¥¬¡¼¥ÉER
756±ß
Å´ÊÉ¤ÎËÉ¸æµ¡¹½¤Ç¿Ä¤ò¼é¤ë¡Ö¥Ç¥ë¥¬¡¼¥É¡×¤Ë¡¢¾Ã»úµ¡Ç½¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥Ú¥ó¼´¤òµÕ¤µ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¥ã¥Ã¥×¥ì¥¹¤Î¿··¿¾Ã¤·¥´¥à¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ã¤·¤Æ¤¹¤°É®µ¤ËÌá¤ì¤ë¤«¤é½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½ñ¤¿´ÃÏ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥´¥à¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê²Æ¾ì¤Î¼ê´À¤Ë¶¯¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÉ®µ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ü¿Ä·Â¡§0.5Ð¡ü½Å¤µ¡§11g¡ü¥«¥é¥Ð¥ê¡§Á´6¿§
¡ÚPOINT01¡ÛÆÃ¼ìÀèÃ¼¥Ñ¡¼¥Ä&ÆâÂ¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°
»æ¤ËÂÐ¤·¼Ð¤á¤ÎÉ®°µ¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¼«Æ°Åª¤ËÆÃ¼ìÀèÃ¼¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¿Ä¤ò¥¬¡¼¥É¡£¿âÄ¾¤ÎÉ®°µ¤ÏÆâÂ¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤¬µÛ¼ý¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ÈÀèÃ¼¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡¢²Ã¤ï¤ëÎÏ¤ä³ÑÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¬¡¼¥ÉÇ½ÎÏ¤òÇÛÊ¬¤·¤ÆºîÆ°¡£5kg¤ÎÉ®°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤âÀÞ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚPOINT02¡Û¾Ã¤·¥´¥à¤¬¥µ¥Ã¤È½Ð¤ë¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼
¼´¤òµÕ¤µ¤Ë¤¹¤ë¤È¸½¤ì¡¢¸µ¤ËÌá¤¹¤È¼´Æâ¤Ë¼«Æ°¤Ç¼ýÇ¼¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ç¥ë¡Ê½Ð¤ë¡Ë¥¤¥ì¡¼¥µ¡¼¡É¡£»È¤¤²á¤®¤Æ¤âÂØ¤¨¤¬2¸ÄÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÊÌÇä¤ê¥ê¥Õ¥£¥ë¤Ï5¸Ä¤Ç108±ß¡£
¡Ú¤½¤Î£²¡Û
¥ï¥ó¥Î¥Ã¥¯¤Ç¿Ä¤¬½ÐÂ³¤±¤ë·ãºÙ¥·¥ã¡¼¥×¤ÎºÇ¹âÊö
¤Ú¤ó¤Æ¤ë
¥ª¥ì¥ó¥º¥Í¥í
3240±ß
¡Ö¥ª¥ì¥ó¥º¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡£¥Ú¥óÀèÃ¼¤Î¶âÂ°¥Ñ¥¤¥×¤¬¡¢0.2¡¢0.3Ð¤ÎºÙ¤¤¿Ä¤Ç¤âÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Þ¤¹¡£½ñ¤¸º¤Ã¤¿¤Ö¤ó¤À¤±¼«Æ°¤Ç¿Ä¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡Ö¿Ä½Ð¤·µ¡¹½¡×¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼´¤Ï¼ù»é¤È¶âÂ°¤òº®¹ç¤·¤¿¿·ÁÇºà¡£°®¤ê¿´ÃÏ¤ÏÄã½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢»Ø¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ü¿Ä·Â¡§0.2Ð¡¢0.3Ð¡ü½Å¤µ¡§17g¡ü¥«¥é¥Ð¥ê¡§Á´2¼ï
¡ÚPOINT01¡Û¥ª¥ì¥ó¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤
¿Ä¤Î¸º¤ê¶ñ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¶âÂ°¥Ñ¥¤¥×¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤·¡¢¿Ä¤òÊñ¤ó¤À¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤«¤éÀÞ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Ä¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë½ñ¤¯¤Î¤¬Àµ¤·¤¤»È¤¤Êý¡£
¡ÚPOINT02¡Û¥ï¥ó¥Î¥Ã¥¯¤Ç½ñ¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼
¥Ú¥óÀè¤¬»æÌÌ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤¿¤Ó¡Ê°ì²è½ñ¤¯¤¿¤Ó¡Ë¤Ë¡¢¼«Æ°¤Ç¿Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë£±²ó¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¤¢¤È¤Ï¿Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç½ñ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤Î£³¡Û
¥Õ¥ì¥Õ¥ì¡õ¿ÄÀÞ¤ìËÉ»ßµ¡Ç½ÅëºÜ¡ª¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÂÔË¾¤Î°ìËÜ
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È
¥â¡¼¥°¥ë¥¨¥¢¡¼
540±ß
¶¯¤¤É®°µ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ú¥óÀè¤¬¥Ú¥ó¼´¤ËÀø¤Ã¤Æ¿ÄÀÞ¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¿¶¤ë¤À¤±¤Ç·Ú²÷¤Ë¿Ä¤¬½Ð¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥Õ¥ì¡×µ¡¹½¤âÅëºÜ¤·¡¢¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤·¤Ç¿Ä¤ò½Ð¤»¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂ³¤¤ò½ñ¤±¤Þ¤¹¡£½Å¤ê¤Ë¤è¤ê¤ä¤äÀèÃ¼¤¬½Å¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°®¤ë¤È°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¡ü¿Ä·Â ¡§0.5Ð¡ü½Å¤µ¡§16g¡ü¥«¥é¥Ð¥ê¡§Á´6¿§
¡ÚPOINT01¡Û¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤
ÆâÉô¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤È¡¢¼´Æâ¤ËÀø¤ë¥Ú¥óÀè¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¿âÄ¾¤ä¼Ð¤á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOINT02¡Û¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¿Ä¤¬½Ð¤ë¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼
¥Ü¥Ç¥£¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤ÇÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿½Å¤ê¤¬Æ°¤¡¢¥Î¥Ã¥¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ö¥Õ¥ì¥Õ¥ì¡×µ¡¹½¤òºÎÍÑ¡£¥Ú¥ó¤ò»ý¤ÁÂØ¤¨¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÏ¢Â³É®µ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤Î£´¡Û
W¥¹¥Ô¡¼¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÀþ¤ÎÂÀ¤µ¤¬¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
»°É©±ôÉ®
¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹
594±ß
°ì²è½ñ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿Ä¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¿ÄÀè¤ò¤È¤¬¤é¤»¤ë¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¡Ö¥¯¥ë¥È¥¬¡×¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£½¾Íè¤Î2ÇÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ä¤¬²ó¤ê¡¢¤è¤êºÙ¤¯¥¥ì¥¤¤ÊÊ¸»ú¤ò½ñ¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï³ê¤ê¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢°®¤ê¿´ÃÏÎÉ¤·¡£±úÆÌ¤¬»Ø¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡ü¿Ä·Â¡§0.5Ð¡ü½Å¤µ¡§12.3g¡ü¥«¥é¥Ð¥ê¡§Á´6¿§
¡ÚPOINT01¡Û¿ÄÀÞ¤ìËÉ»ßµ¡¹½¤¬½¨°ï¤ÇÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤
¿ÄÀÞ¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥Ú¥óÀè¤Ë¤Ï¿Ä¤òÀèÃ¼¤«¤é½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÉ®µ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥é¥¤¥É¥Ñ¥¤¥×¤ò»ÈÍÑ¡£°ìÅÙ¥Î¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¤¥×¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿Ä¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚPOINT02¡Û¿Ä¤¬Àí¤êÂ³¤±¤ë¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼
W¥¹¥Ô¡¼¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢1²è¤´¤È¤Ë18ÅÙ¿Ä¤¬²óÅ¾¡£20²è¤Ç1¼þ¤·¤Þ¤¹¡£²ó¤ë¤³¤È¤Ç¿Ä¤ÎÊÐ¸º¤ê¤¬ËÉ¤²¡¢¿ÄÀè¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê±ß¿í·Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËºÙ¤¯¤ÆÇ»¤¤°ìÄê¤ÎÀþ¤òÉÁ¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¡£
¡Ú¤½¤Î£µ¡Û
³ê¤é¤«¤Ê¶âÂ°¼´¤Î¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ¹âµ¡Ç½¥·¥ã¡¼¥×
¥ª¡¼¥È
¥Î¥Î¥Ã¥¯
540±ß
¿Ä·Â 0.5Ð ½Å¤µ 19g ¥«¥é¥Ð¥ê Á´5¿§
¥¹¥é¥¤¥É¥Ñ¥¤¥×¤¬¿Ä¤ò¥¬¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¥ï¥ó¥Î¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤·¤Ç½ñ¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¼«Æ°¿ÄÁ÷¤êµ¡¹½ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë540±ß¤Ê¤¬¤é¼´¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¡¢¹âµ¡Ç½¡¦¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ê°ïÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚPOINT01¡Û¥¬¥¤¥É¥Ñ¥¤¥×¤ÇÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤
ºÇ½é¤Î¥Î¥Ã¥¯¤Ç¥¬¥¤¥É¥Ñ¥¤¥×¤È¿Ä¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿Ä¤Î¸º¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥¤¥×¤¬¾å²¼¤·¿Ä¤ò¥¬¡¼¥É¡£
¡ÚPOINT02¡Û¥ï¥ó¥Î¥Ã¥¯¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¿Ä¤¬¼«Æ°¤Ç½Ð¤ë¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼
ºÇ½é¤Ë¥ï¥ó¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤·¤Ç½ñ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¤¥×ÀèÃ¼¤¬»æÌÌ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Æ°¤Ç¿Ä¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼«Æ°¿ÄÁ÷¤êµ¡¹½¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤Î£¶¡Û
É®µ´¶¤òÁª¤Ù¤ë¿·³«È¯¥·¥å¥Î¡¼¥¯¥·¥¹¥Æ¥à
¥×¥é¥Á¥ÊËüÇ¯É®
¥×¥í¥æ¡¼¥¹171
1620±ß¡£
À½¿ÞÍÑ¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¤Î¥×¥í¥æ¡¼¥¹¤¬¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥å¥Î¡¼¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¿Ä¥Ñ¥¤¥×¤ÎÄ¹¤µ¤ä¿Ä¤ò¼é¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤òÁª¤Ù¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ü¿Ä·Â¡§0.3Ð¡¢0.5Ð¡¢0.7Ð¡¢0.9Ð¡ü½Å¤µ¡§23g¡ü¥«¥é¥Ð¥ê¡§Á´4¿§¡ÊÂÀ¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÂÎ¿§¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚPOINT01¡Û¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½¤ÇÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤
¶¯¤¤É®°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆâÂ¢¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¿Ä¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤·¾×·â¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÉ®°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¿Ä¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤
¡ÚPOINT02¡ÛÉ®µ´¶¤È¿Ä¥Ñ¥¤¥×¤ÎÄ¹¤µ¤òÁª¤Ù¤ë¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼
¼´¤ò¤Ò¤Í¤ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£»æ¤Î´¶¿¨¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¡£
¿Ä¥Ñ¥¤¥×¤ÎÄ¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»æ¤È¥Ú¥óÀèÃ¼¤Îµ÷Î¥¤òÄ´À°¤·¡¢½ñ¤¤ä¤¹¤¤¥Ú¥óÀè¤ËÄ´À°²Ä¡£
¡Ú²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡Û
Ê¸Ë¼¶ñ¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤¤À¤Æ¤¿¤¯
µ¡Ç½ÇÉ¤«¤é´á¶ñ·Ï¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¸Ë¼¶ñ¤ò»È¤¤ÅÝ¤¹¡£¶áÃø¡ÖÆüËÜ²û¤«¤·Ê¸Ë¼¶ñÂçÁ´¡×¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ´©¡Ë