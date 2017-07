等身大の“36歳”の男女たちを描いた海外ドラマ『THIS IS US 36歳、これから』で俳優の高橋一生が、自身初の海外ドラマ声優へ挑戦することがわかった。出演にあたり高橋は、本作について「自分自身も36歳なのでとても共感できます」と感想を寄せている。『THIS IS US 36歳、これから』は、恋愛、家族、仕事など日常のあらゆる場面で、人生の岐路に立つ“36歳”の男女が織り成す心温まる物語。自分が演じる役に嫌気が差しているイケメン俳優のケヴィン、“脱肥満”を目標に努力する女性・ケイト、幸せな過程を築いているエリートビジネスマンのランダルら、誕生日が同じ“36歳”の男女3人を中心にストーリーが展開する。主人公の一人、ケヴィンを演じる高橋は「このドラマを初めて見たとき、国を越えて、30代なかばの人たちが葛藤したりすることが同じであることに驚きました」とコメント。ケヴィンは職業が俳優という共通点もあり「彼の葛藤はよく理解できます」と高橋。本作について「人生に立ち向かっている人や、そうした経験をした人など多くの方に共感してもらえるドラマだと思います」とメッセージを寄せている。海外ドラマ『THIS IS US 36歳、これから』はNHK総合にて、10月1日より毎週日曜23時から放送。