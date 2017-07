◆「Follow Me」披露で盛り上がる

EVOLUTION〜」を開催した。同ライブは、6月5日に11人体制となることを発表した19人のE-girlsの集大成であり、新たに誕生したE.G.familyのスタートとなるメモリアルライブで、それぞれの活動に専念するDream Aya、Dream Ami、Dream Shizuka、藤井萩花、重留真波、中島美央、MIYUU、川本璃にとっては、E-girlsとしてラストステージとなった。出演は、19人体制のE-girls、11人体制の新生E-girls、Dream Ami、DANCE EARTH PARTY、Happiness、Flower、ShuuKaRen、スダンナユズユリー。ステージは、19人体制のE-girls「Go!Go!Let's Go!」からスタート。ダンスパフォーマンスやMCをはさみながら、10曲目にはDreamの楽曲「ヒマワリ」をE-girlsバージョンで披露、続けてE-girlsの代表曲「Follow Me」で大いに盛り上げた。その後は、ShuuKaRen、Flower、Happiness、スダンナユズユリー、Dream Ami、DANCE EARTH PARTYが順にステージを展開。ShuuKaRenのステージにはPKCZ(R)が出演し、VTRでFlowerの前にはEXILE SHOKICHI、Happinessの前にはHONEST BOYZ(R)、スダンナユズユリーの前にはCRAZYBOY(三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBEのパフォーマー・ELLY)が登場するなど、思わぬサプライズに会場のボルテージはさらに上がった。続いて登場した新生E-girlsは、11人での第1弾シングル「Love ☆ Queen」(7月26日発売)、カップリング曲「Smile For Me」の2曲を披露。華やかで力強く、決意のこもったパフォーマンスで、ファンの心を掴んでいた。そして、再び19人が再び揃い、「ボン・ボヤージュ」を歌唱。チーフ・クリエイティブ・マネージャーとして裏側からメンバーを支えていくことを決意したAyaにとっては、ヴォーカル・パフォーマー引退の舞台ということもあり、最後のMCでは涙ながらに「皆と出会えたことは自分にとっても大きいですし、どんな過去を振り返っても『ありがとう』っていう感謝の気持ちで溢れています。形は変わってしまうけれど、私もE.G.familyの一員として引き続き頑張っていきたいと思います」と想いを明かした。ラスト曲は、「皆で歌える楽曲を」(Aya)という気持ちをこめ、選んだという「Love, Dream&Happiness」。涙で歌えなくなるAmiの肩をAyaが抱いたり、ほかのメンバーも涙したり、ひとつの節目を感じさせるステージに。新たなスタートを切る彼女たちを、ファンも温かい拍手と声援で見送った。なお、今回のライブは15・16日の2日間で計約6万人を動員した。(modelpress編集部)1.Go! Go! Let's Go!2.E.G. Anthem -WE ARE VENUS-3.DANCE WITH ME NOW!4.Highschool◆love (◆はハートマーク)5.All Day Long Lady〜Dance Track〜6.Pink Champagne〜Dance Track〜7.E.G. summer RIDER8.Anniversary!!9.Celebretion!10.One Two Three11.Diamond Only12.CANDY SMILE13.Mr.Snowman14.ごめんなさいのKissing You15.うれしい!たのしい!大好き!16.ヒマワリ17.Follow Me18.UNIVERSE19.Take-A-Shot!feat.PKCZ(C)20.モノクロ21.たいようの哀悼歌22.Ordinary Girls23.Sexy Young Beautiful24.こんにちWhat's UP!25.OH BOY26.CALL ME NOW27.トライ・エヴリシング28.はやく逢いたい29.君のとなり30.NEO ZIPANG〜UTAGE〜31.WAVE32.POPCORN33.Love ☆ Queen34.Smile For Me35.ボン・ボヤージュ36.Love,Dream&Happiness※以下、最後のMCでのコメント。今日こうしてさいたまスーパーアリーナだけでなく、47都道府県のライブビューイングを通して、オープニングからずっと観てくださってる皆さんがいます。47都道府県という数を聞いて改めて自分たちは日本中に応援してくださっている人がいるんだなということを実感しました。応援といえば今回E.G. EVOLUTIONに多くの先輩方が応援に駆けつけてくれました。今日ステージに立って盛り上げてくれたPKCZ(R)の皆さん、USAさんTETSUYAさん、そしてHONEST BOYZ(R)、SHOKICHIさんやELLYが映像で参加していただき、E.G. EVOLUTIONを私達と一緒に盛り上げてくださいました。こうして先輩方から愛をもらってるだけではなくて、自分たちも愛をもって皆さんにお返ししていかなければいけないなと先輩方の背中を見て強く感じました。いつも応援してくださっているファンの皆さん先輩方がいてくださっていることは心強いです。今日のステージをもって、私Ayaはパフォーマーを引退し裏方に専念していくことを決意しました。ラストのステージを迎えるにあたり、自分の15年というアーティスト人生の始まりは15年前にあったDreamのオーディションで、avexの松浦さん(代表取締役社長)に私とAmiちゃんとShizukaちゃん、そして卒業したErie、SayakaをDreamに選んでいただき、松浦さんがDreamに選んでくださらなかったら今自分はここに立っていないですし、全く違う人生を歩んでいたのではないかなと思います。そこからアーティスト人生がスタートしてDreamのみんなと頑張ってきたんですけど、なかなか上手くいかなくてデビュー当時はがむしゃらに頑張っていたんですけど、力不足で活動ができなくなりそうな時期もありました。そんなときに、HIROさんがDreamを救ってくださりここまで導いてくださいました。そんな中、E-girlsに出会って今まで見たことのない景色を見させていただき、E-girlsのメンバー皆とたくさんの夢を叶えてきました。(涙ぐむ)皆と出会えたことは自分にとっても大きいですし、どんな過去を振り返っても「ありがとう」っていう感謝の気持ちで溢れています。形は変わってしまうけれど、私もE.G.familyの一員として引き続き頑張っていきたいと思います。E-girlsのリーダーとして活動していく中で、もっともっとE-girlsを盛り上げたい、もっとみんなを輝かせたいと思うことで、自然と表舞台だけでない可能性を信じて挑戦したいと思い始めました。こうして自分が新たな目標を見つけて歩いていける環境があるということもありがたいなと思っています。自分の今の気持ちを形に変えていけるように、前を向いて19人で頑張っていきますので、皆さん今後共応援よろしくお願いします。(涙を流す)今日は会場にお越しいただいた皆さんと、そしてライブビューイングで全国からご覧頂いてる皆さんとE.G.familyにとって節目となる日を過ごすことができて、本当に幸せでした。ありがとうございました。そして私は今日をもってE-girlsを卒業し、ソロ活動に専念させていただきます。先程Shizukaちゃんが言っていたようにDreamとして3人でステージに上がって歌うのは今日で最後になってしまうと思います。このライブが始まるまでは本当に忙しくて毎日毎日リハーサルをしていたり、昨日今日と寝る時間もないくらいバタバタしてたので、なかなか実感が湧いてなかったんですけど、ここにきてすごく実感が湧いてきてしまいました。先日Dream3人が加入して15年を迎えたんですけど、当日はほかのDreamのメンバーも集まって昔の映像を観ながらデビューから振り返ったりしていました。当時のDreamは今のE-girlsとは全く違う環境で、思うような活動がなかなかできなかったですし、CD1枚出すのもすごく難しくて、解散宣告を受けたりして、それでも夢が諦めきれずに皆でお金を出し合って、機材を買ってストリートライブをしてたりもしました。そのときのライブはお客さんはごくわずかで、その後LDHに移籍させていただいてから行った武者修行でもお客さん0人ライブというのもありました。そんな私たちでしたが、Dream皆が集まって何かひとつのことに向かう過程は、どんなに辛い状況でも常に笑顔がたえなくて、すごく楽しみながらその壁に向かって、その頃から“ピンチはチャンス”って言葉が自分たちの合言葉のようなものになっていました。Dreamの思い出を話したらキリがないんですけど、私の人生はDream色に染まっていると思います。Dreamに出会ってなかったら多分ここにも立っていないと思いますし、夢を叶えることなく途中で挫折してたと思います。そんな中、約6年前にE-girlsと出会って、プロジェクトが始まった当初はマイクすら持たせてもらえなかった自分が気付いたらセンターで歌わせてもらうことがあったり、E-girls代表として色んなお仕事をさせていただいたり、E-girlsと出会って私の人生は180度変わったと思っています。昔から夢だった歌番組だったり、紅白歌合戦にも出させていただき、またDreamとしてもCDを出させてもらったり、何よりこんな大きな会場でこんなにたくさんのファンの皆さんと一緒にライブができたり、たくさんありえないくらいの夢を叶えさせてもらえたのも、皆さんがいつも変わらず熱い応援を送り続けてくださったからだと思います。本当にありがとうございます。不安だらけの中始まったソロ活動も、皆さんの支えあって少しずつ自分のやりたいことだったり目標が見えてきて、E-girlsで得た経験や知識を今度はDream Amiとしての活動の糧にしていきたいと思います。こんなにたくさんの夢を叶えさせていただいたE-girlsという場所を離れるのは怖いですし、不安もあるんですけど、そんなときこと“ピンチはチャンス”をいう言葉を胸にE-girlsから離れることが自分自身のさらなるステップアップになると信じて、今回はこのような決断をさせていただきました。E-girlsとしてステージに立つこともDream3人でステージで歌うこともなくなってしまいますが、引き続きDreamという名前を輝かせられるようにDream Amiとして頑張っていきたいと思います。今回、新体制の発表で皆さんには不安を与えてしまったと思うんですが、その不安をワクワクやドキドキに変えられるように自分にできる精一杯のエンターテイメントを届けていきたいと思います。そしてこれからはメンバーそれぞれ環境や向かう場所が少し変わってきてしまうと思うのですが、E.G.familyとしては変わらずチーム一丸となって皆さんに楽しんでいただけるエンターテイメントを追求しながら、これからも皆さんとたくさんの夢を叶えていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。今日と昨日と本当にたくさんの方に集まっていただきありがとうございました。E.G. EVOLUTIONという19人がそれぞれの進むべき道っていうのを表現したんですけど、実際このライブが始まるまでどんな反応が返ってくるんだろうとドキドキしていたんですが、皆さん一曲一曲全力で楽しんでいただいてる姿を見て私もすごく幸せでしたし、改めてE-girlsとしてこんなにもたくさんの人と出会っていっぱい笑顔を共有して、そしてまた新たな夢を描いてと本当に幸せな環境に居させていただいてるなと今回のライブですごく感じました。そして、夢を叶える先に私はDANCE EARTH PARTYという存在と出会って、今回決断させていただいたE-girlsを卒業し、DANCE EARTH PARTY Dream Shizukaとしての人生を歩みたいという新たな夢を掲げることができました。それもE-girlsという存在があったからこそ、自分自身が新たな挑戦をしたいと思える気持ちになれたんだなと思いますし、今この状況でこうして一歩外に出て新たなチャレンジをさせていただけることって本当に当たり前のことではなくありがたいことだと思います。きっと今回の決断でたくさんの人が不安になったりこれからどうなっていくんだろうという思いを与えてしまったかもしれないんですけど、自分たち自身、それぞれ選んだ道はここにくるまで何度も何度も考えて、何度も何度も相談して「皆さんに伝えるときはどうしたらいいのかな」「皆さんに安心させられる存在になるのかな」という風にメンバーがすごく考えて出した決断ということは皆さんに分かってほしいことだと思います。その不安を自分自身はDANCE EARTH PARTY Dream Shizukaとしての活動を皆さんにお届けすることで少しずつですがその気持ちを安心に変えていけるように頑張っていきたいと思います。DANCE EARTH PARTYはE.G.familyとEXILE TRIBEを結ぶ架け橋となるグループとして存在させていただいています。素敵な先輩方と共に、私自身も1人のヴォーカルとして挑戦させていただけるこの機会を大切に、過去に甘えることなく、0からのスタートだと思って皆さんに自分だからこそ届けられる歌だったり、エンターテイメントだったり、色んな笑顔を届けていきたいと思います。そして、Dreamとして先日15周年を迎えたんですけど、その15周年を迎えるにあたってこれからグループとしての活動ではなく、それぞれのフィールドで、それぞれの個性を最大限輝かせてDreamの名前とともに皆さんにDreamを届けていくという活動の形をとらせていただきました。今日のこのステージで3人で歌うことは最後なのかなと思うと正直すごく寂しいです。ですが、DreamはDreamらしく諦めなければ必ず夢は叶うと、今日が最後ではないと私自身は思っているので、自分自身もDANCE EARTH PARTY Dream Shizukaとしてたくさん夢を叶えていくことで、誰かの力になっていきたいなと思いますし、大事なAyaちゃんとAmiちゃんの夢も一生懸命応援していきたいと思いますので、これからもDreamそしてE.G.familyの仲間、DANCE EARTH PARTY、Dream Shizukaとしてのこれからの覚悟と未来に、ぜひ期待していただけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。【Not Sponsored 記事】