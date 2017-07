梅雨の時期は、髪型も決まらないし、洋服も雨や泥ハネで汚れるし、なんだか外出が憂鬱になっちゃいますよね。

彼氏とのお出かけは太陽が照りつける夏まで取っておいて、梅雨はいっそのことお家で映画デートはいかがでしょうか♡

ふたりの趣味に合ったもの、ワクワクしたもの、感動ホロリまでオススメの映画をご紹介。一緒に観れば、さらに距離が近づいちゃうこと間違いなしです!

■「溺れるナイフ」





出典:dTV

人気女優でモデルの小松菜奈さんと、人気俳優・菅田将暉さんのW主演で昨年スマッシュヒットを飛ばした、ほろ苦い青春ラブストーリー。

海と山が美しい田舎町を舞台に、都会からやってきた人気モデルのヒロイン夏芽と、地元の美少年コウが互いに強く惹かれる、激しい心の内を描いています。

夏芽を演じる小松さんの有無を言わせぬきらびやかさ、金髪でコウ役に臨んだ菅田さんのカリスマ性は、観ていてゾワゾワするはず。

特にイチオシは、飲んでいたソーダが夏芽の顔にかかり、コウが顔をなめてキスをするというドキドキシーン!

雨の場面はもちろんのこと、ふたりで海に入ってズブ濡れになったりと、何かと水のシーンが多い本作。

梅雨に観て、「たまにはふたりで水びたしも悪くないかも」なんて思えちゃうかもしれません。

※ 「溺れるナイフ」 SD価格400円 HD価格500円

(C)ジョージ朝倉/講談社 (C)2016「溺れるナイフ」製作委員会

■「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」





出典:dTV

2003年に公開され、瞬く間に大ヒットを記録したジョニー・デップの代表作。

ご存じ、ディズニーランドの人気アトラクション「カリブの海賊」をモチーフにした海賊映画で、ミランダ・カーの元夫のオーランド・ブルームや、美人女優キーラ・ナイトレイなど美男美女揃いで、目にも楽しいです。

人気を博し、第2弾、3弾、4弾……と続き、ついに待望の第5弾『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』が大ヒット公開中です!

「実はまだ観ていない」というそこのあなたor彼氏に、本作のシリーズ第1弾から入られることを、強くオススメします!

「次のデートは新作“パイレーツ”シリーズだね♡」となるでしょう。

※ 「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」

(c) 2017 DISNEY

■「幸せになるための27のドレス」





出典:dTV

日本でも浸透してきた“ブライドメイド”、いわゆる“花嫁付添人”を27回も務めたヒロイン・ジェーンが主人公。

ずっと友達の幸せを見届けてきたジェーンが、ようやく自分の幸せのために一歩踏み出す姿を描くロマンティック・コメディです。

友達の結婚式を見て、「次こそは私」と夢見ている女子も多いはず。

彼氏と素敵なヒロインの成長物語を見て、憧れのジューン・ブライドを決めてみてはいかがでしょうか!?

タイトルにある“ドレス”もすべてゴージャスで、見どころたっぷりですよ♡

※ 「幸せになるための27のドレス」 SD価格300円 HD価格300円

(C) 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation, Spyglass Entertainment Funding, LLC and Dune Entertainment III LLC. (C)2013 Twentieth Century Fox Film Corporation and Spyglass Entertainment Funding, LLC. All rights reserved. /(C)2007 Twentieth Century Fox Film Corporation and Spyglass Entertainment Funding, LLC. All rights reserved.

■「ゴーン・ガール」





出典:dTV

本作のキャッチフレーズは、「本当に大切なものはいつも失って初めてわかる」。

周囲からは仲睦まじく見えていた夫婦、その妻が突然失踪し、嫌疑を懸けられたのは、なんと夫。

夫婦の秘密が少しずつ明かされていき……衝撃のラストを迎えます。

監督は、『セブン』『ファイト・クラブ』など独特の映像美と斬新な切り口にファンも多いデヴィッド・フィンチャー監督。

妻が思う夫への思いは、ねじくれた愛なのか、何なのか?

「女は怒らせたら怖いぞ」というのをしっかり彼氏にアピールできる1作にも仕上がっていますので、ひそかにそんなメッセージも込められるかも!?

※ 「ゴーン・ガール」SD価格400円 HD価格400円

(C) 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

上記4作品は作品数No.1の映像配信サービス『dTV』で配信中。

国内外の映画やドラマ、アニメ、音楽ライブ映像など約12万作品が揃っているので、見たい映像が見つかるはず。また、月額500円なので、GWに散財してしまった人にもオススメのサービスです。

